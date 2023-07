683

Aline Novak, modelo top 1 Free na Privacy, casada, revela algumas dicas que exercita no seu dia a dia para esquentar o clima na relação Reprodução/Instagram





O inverno, clima frio e as quedas de temperaturas são um convite para criar um clima de aconchego e pensar em apimentar o relacionamento entre casais. Mas, muitas vezes, a onda gelada também pode acabar esfriando as relações a dois, especialmente debaixo do edredom.





Confira alguns passos para atingir o clímax:

1 - Tempere bem a comida

"Além de aquecer o coração e o estômago, uma boa comida pode conter ingredientes que ajudam a esquentar o clima com o parceiro. O tempero certo pode aumentar o volume de sangue que é bombeado para o coração e para o corpo. Isso oferece mais disposição e irriga melhor a região dos genitais, promovendo mais sensibilidade e prazer. A pimenta e a canela são alguns desses temperos. Já entre os alimentos, os frutos do mar e o chocolate podem ajudar a causar essa sensação de prazer e o relaxamento".

2 - Ambiente quente e aconchegante

"Com as temperaturas baixas, uma das coisas mais difíceis é tirar a roupa efetivamente. Se você preparar o ambiente, isso pode ser amenizado. Nós que estamos no Sul do Brasil já temos prática neste quesito. Aconselho a espalhar velas aromatizadas que aquecem e dão um clima, deixar a luz baixa, e se tiver um aquecedor, ele pode ser muito útil para esquentar o ambiente”.





3 - Massagem sensual

"Uma boa sugestão para deixar o clima propício debaixo do edredom é fazer uma massagem sensual. Além de esquentar o corpo, elas criam um clima propício para o sexo. Além disso, alguns produtos podem ajudar. Existem óleos q ue contêm elementos termogênicos e que ajudam a equilibrar a temperatura corporal e ainda muitos brinquedinhos interessantes como vibradores com auto aquecimento, gel excitante e lubrificantes hot. A sensação de calor é imediata e uma delícia”.

4 - Turbine a vontade assistindo vídeos

"Depois de ter se alimentado bem, ter um ambiente climatizado e massagem, alguns conteúdos podem ajudar a dar aquela apimentada e ainda dar ideias para colocar em prática. Os conteúdos de sexo hoje são encontrados facilmente em plataformas de conteúdo adulto e são muito acessíveis. Impossível assistir algumas cenas e não se inspirar”.