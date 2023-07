Aprenda simpatias com pimenta para melhorar seu relacionamento

683

A pimenta é conhecida por sua capacidade de absorver energias negativas, afastar pessoas indesejadas e trazer proteção (foto: englishlikeanative/Pixabay )









Para para potencializar seus pedidos amorosos, Yara separou quatro opções de simpatias com a pimenta. Confira:

1 - Simpatia com pimenta para afastar inveja do relacionamento

Materiais: um vidro transparente, três dentes de um vidro transparente, três dentes de alho com casca, três pimentas dedo de moça, sal, uma caneta e um pedaço de papel.





Modo de fazer: o primeiro passo é amassar bem os três dentes de alho, com a casca, junto com o sal e as três pimentas dedo de moça. Em seguida, use a caneta para escrever o nome da pessoa invejosa. Depois, visualize com muita fé você e a pessoa amada sendo felizes juntos enquanto despeja a mistura de alho, sal e pimenta sobre o nome da pessoa invejosa. Por fim, enterre o papel com a mistura em cima de um jardim, dizendo: "Sua inveja irá embora assim como o seu nome enterrado".





2 - Simpatia com pimenta para afastar rivais

Materiais: três pimentas vermelhas de qualquer tipo, uma lasca de eucalipto, e três folhas de arruda.





Modo de fazer: faça um buraco na terra e entre as três folhas de arruda, as três pimentas vermelhas e a lasca de eucalipto. Enquanto faz isso, pense na inveja que essas pessoas sentiram do seu relacionamento. Feche o buraco e reze para o seu anjo da guarda.

3 - Simpatia com pimenta para deixar a pessoa mais apaixonada

Materiais: uma pimenta vermelha, um pedaço de papel vermelho, e uma calcinha nova vermelha.





Modo de fazer: marque um encontro com o seu amado para a segunda noite de lua cheia. Na noite anterior, primeira lua cheia, embrulhe uma pimenta vermelha em um papel vermelho. Em seguida, pegue uma calcinha vermelha nova, que nunca tenha sido usada, e dobre-a com o embrulho no meio. Deixe-a em um lugar onde pegue a luz do luar durante a noite toda. No dia seguinte, desdobre a calcinha, tire o embrulho e entre-o junto de uma roseira de rosas vermelhas. Use a calcinha nessa mesma noite sem lavar durante o encontro com o seu parceiro. Ele permanecerá enlouquecido por você.





Materiais: um prato, duas pimentas vermelhas de qualquer tipo, duas colheres de mel, dois corações de papel vermelho e uma caneta.





Modo de fazer: coloque em um prato as duas pimentas vermelhas e as duas colheres de sopa de mel. Faça dois corações em um papel vermelho e escreva neles seu nome e o nome da pessoa amada. Coloque-os no prato, no meio do mel e da pimenta. Deixe-os lá por sete dias. Durante essa semana, mentalize todos os dias cenas de amor ardente entre vocês, enquanto segura esse prato, preferencialmente antes de dormir. Mantenha o prato escondido enquanto durar o tempo da simpatia e, no dia seguinte depois de acabar, jogue tudo fora. Se quiser, pode lavar o prato e reutilizá-lo.