Aplicativo auxilia pessoas a serem felizes

Aplicativo gratuito auxilia as pessoas a levarem uma vida mais leve e feliz (foto: Freepik)

A felicidade duradoura é um estado de espírito almejado por todos. Entretanto, a maioria das pessoas não é feliz, como mostra a pesquisa "A Felicidade do Brasileiro", empreendida pela advogada, mentora, palestrante e especialista em felicidade, Mary Elbe Queiroz, e executada em parceria com o Instituto Qualibest. Conforme o levantamento, apenas 29% dos habitantes do país (porcentagem correspondente a um pouco mais de 52 milhões de pessoas) se declaram felizes.



Mary Elbe Queiroz - especialista em Neurociência, Comportamento e autora do livro Prática da Felicidade (foto: Carlos Serrão)

Para isso, explica a especialista em felicidade, quem acessa o aplicativo é convidado a percorrer um circuito formado por ilhas, cujos temas centrais são ações necessárias para uma vida mais feliz. Por sua vez, em cada ilha são apresentadas uma ou mais atitudes fundamentais para que estas ações se cristalizem. "A fim de exercitar e fixar essas novas atitudes, até que se tornem hábitos, são propostas atividades variadas a serem feitas diariamente", comenta. Cada atitude é enriquecida com textos científicos e de aprofundamento e também com uma lista com os benefícios de se praticar cada atitude.









Ao todo são sete ilhas, que são desbloqueadas sucessivamente, assim que o usuário completa o programa proposta para cada uma. A primeira ilha é denominada "Aumentar a autoestima e a autoconfiança", que é composta por oito atitudes, que almejam fazer com que usuário aprenda a gostar mais de si mesmo e tornar-se mais confiante. São elas: ame-se e admire-se; não lamente, não se faça de vítima e não se culpe ou culpe a terceiros; autocontrole; autoconfiança ; resiliência; suas conquistas; programe seus sonhos; e seja o capitão da sua vida: assuma o leme do seu barco.

A segunda ilha recebe o nome de "Faça as pazes com o passado, seja feliz hoje e prepare a felicidade para o futuro". Para completar essa fase, o usuário necessita realizar duas atitudes essenciais: o perdão e a gratidão. Isto porque, segundo Mary Elbe, quem perdoa sente-se leve e pleno para viver o presente e projetar o futuro e quem é grato muda o foco da negatividade para a positividade e abre caminho para ser feliz.









"Criar e manter atitudes que liberem DOSEs de Felicidade" é o nome da quarta ilha. Esta fase é direcionada à prática de atitudes que têm como objetivo inundar o cérebro com hormônios necessários para obter uma visão mais positiva sobre os acontecimentos da vida. As quatro atitudes dessa ilha estão relacionadas com os hormônios que elas devem ativar: (D)opamina, que provoca sensação de prazer e motivação; (O)citocina, que gera sentimentos de amor e união social; (S)erotonina, que regula o humor; e (E)ndorfina, que promove o bem-estar.









"Escolha o seu propósito/objetivo de vida" é o tema da sexta ilha. Segundo Mary Elbe, trata-se de uma etapa importante para quem almeja conquistar a felicidade duradoura, porque quem possui um propósito de vida serve a um objetivo maior que si mesmo e não acha nada sem importância, logo possui maior motivação para as tarefas cotidianas, tornando-se mais produtivo e realizado. As três atitudes desta ilha são denominadas: emprego, carreira e missão; escolha fazer o que acredita e o que lhe dá prazer; e visualize o seu desejo/sonho já alcançado.









Além das ilhas contendo atitudes e atividades diárias e de fixação, o aplicativo FEDDA disponibiliza outras funcionalidades com o intuito de auxiliar o usuário a ser mais feliz todos os dias. São elas: desenvolver; ferramentas e diários.





Na área destinada a desenvolver habilidades, o usuário pode escolher, diariamente, uma atividade para praticar durante todo o seu dia. As atividades selecionadas permitirão que ele treine suas Forças de Caráter, principais virtudes humanas, segundo a Psicologia Positiva, e o FEDDA - (F)oco, (E)sforço, (D)eterminação, (D)isciplina e (A)ção, que são elementos fundamentais para manter-se motivado, visando à efetuação das mudanças comportamentais necessárias para a conquista da felicidade.









Em diários, o usuário terá um espaço para fazer anotações relativas às atitudes exercitadas e ao que sente cotidianamente. É o seu diário de bordo. Nesta funcionalidade, ele poderá também agradecer por tudo que há de bom na sua vida e assim chegar mais perto da felicidade por meio do diário da gratidão, onde será orientado a escrever de três a cinco fatos que o levam a ter este sentimento.





O FEDDA apresenta o desenvolvimento pessoal como a melhor forma de o usuário conseguir ser mais feliz, como pessoa, líder, colaborador, empreendedor e, por consequência, ser mais produtivo.