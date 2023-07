SIGA NO

Utilizar pasta de dente nas manchas indesejadas pode surtir apenas o efeito temporário





Quem nunca aplicou um pouco de pasta de dente em manchas que atire a primeira pedra. Embora não seja recomendado colocar na pele produtos feitos para remover placa e bactérias do esmalte dentário, esta técnica já foi muito utilizada no passado.









Ninguém sabe de onde veio o tratamento: “A ideia por trás dessa prática é que a pasta de dente contém certos ingredientes que podem ajudar a secar e reduzir o tamanho da mancha. No entanto, é importante ter cautela ao considerar essa abordagem”, comenta Michele Camargo, biomédica esteta.

“Antes de passar pasta com sabor de menta em cima da mancha, vale lembrar que embora algumas pessoas possam observar uma melhora temporária, a pasta de dente não é formulada nem testada para uso na pele e pode não ser adequada para todos”, adverte Michele. "Algumas pessoas podem sentir irritação na pele , vermelhidão ou até mesmo uma reação alérgica aos ingredientes da pasta de dente", acrescenta.

Uso em emergência

No entanto, se não tiver mais nada disponível para tratar o incômodo, usar pasta de dente apenas como medida temporária pode ser uma opção. Em emergências ou quando os recursos são limitados, o produto pode oferecer um efeito de secagem rápida no local, mas não passa disso.



“É crucial ter em mente que a pasta de dente não foi projetada para cuidados com a pele e pode piorar a condição ou causar danos à sua pele. Se o paciente tiver acesso a produtos adequados ou tratamentos, essas seriam escolhas mais apropriadas e seguras”, aconselha a biomédica esteta.

Michele Camargo afirma que vale a pena incluir ingredientes anti-manchas na rotina de skincare, como sérum, sabonetes e cremes que possuem ativos específicos feitos para clareamento, ou um tratamento local próprio para cuidar da pele.



“Em vez de usar pasta de dente, vários produtos para a pele sem receita são formulados especificamente para tratar manchas de forma eficaz”, sugere a biomédica. “Procure produtos que contenham ingredientes ativos como tranexamico ou alfa arbutin. É melhor manter os cuidados com esses ativos e tratamentos, que têm eficácia comprovada no tratamento local”, recomenda Michele Camargo.