Manchas roxas após musculação podem indicar predisposição a varizes

Você terminou o treino de musculação e, na hora de trocar de roupa, notou uma mancha roxa na pele que antes não estava ali. Logo, você tenta recordar de alguma batida que sofreu no local, mas o hematoma parece ter surgido espontaneamente. A causa pode ser o exercício físico ? Segundo a cirurgiã vascular membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita, é pouco provável. "Essas manchas roxas após o treino geralmente surgem em pacientes que têm o que chamamos de fragilidade capilar, isto é, que sofrem hematomas com mais facilidade, característica muito comum em pessoas que possuem tendência a varizes e vasinhos. Nesses casos, qualquer esforço mais intenso ou contato bruto que exerça pressão sobre os vasos, como durante a realização dos exercícios com o maquinário da musculação, pode causar o rompimento desses vasos com consequente extravasamento do sangue, levando ao surgimento das 'manchas roxas', principalmente quando a paciente está no período menstrual ou inchada", afirma a médica.A especialista reforça que a culpa não é do treino de musculação, que não deve deixar de ser realizado, pois, na verdade, a prática contribui com a melhora da circulação . "Por ser composta de exercícios mais intensos, a musculação torna o coração mais ativo e saudável, melhora o fluxo sanguíneo, normaliza a pressão e combate o colesterol , assim prevenindo quadros de varizes e trombose e protegendo o organismo contra doenças cardiovasculares ", destaca.Se acontece o surgimento de hematomas após o treino, é interessante consultar um cirurgião vascular para uma avaliação, pois é possível a predisposição a varizes. E, nesses casos, o treino deve ser realizado com cuidado redobrado e acompanhado de um profissional de educação física para evitar o surgimento e agravamento de varizes. "Por exemplo, em pessoas que possuem predisposição às varizes, o hábito de prender a respiração para levantar cargas pesadas pode aumentar a pressão intra-abdominal, o que, por sua vez, reduz o retorno venoso das pernas para o coração. Dessa forma, o sangue acumulado nas pernas acaba aumentado a pressão dentro das veias na região, que sofrem dilatação e dão origem às varizes", alerta Aline.Mas a predisposição às varizes não é a única causa dos hematomas espontâneos, então a consulta ao especialista é indispensável não apenas para verificar os exercícios ideais para cada pessoa, como também para identificar a causa do problema. "Hematomas espontâneos podem significar que as plaquetas ou os fatores de coagulação do sangue estão alterados. E o alerta deve ser ainda maior quando, além dos hematomas, há sangramento em outras partes do corpo, como gengiva e nariz, assim como febre, fraqueza ou perda de peso", ressalta a cirurgião vascular.Além da predisposição a varizes, o uso de medicamentos como a aspirina e condições como a leucemia aguda , a aplasia de medula e doenças infecciosas, incluindo dengue e febre amarela, podem favorecer o surgimento de hematomas espontâneos. "E algumas dessas doenças, como as leucemias agudas, são graves e devem ser diagnosticadas o quanto antes para início imediato do tratamento. Por isso, ao perceber o surgimento aleatório de hematomas, o recomendado é que você consulte um médico assim que possível. Apenas ele poderá realizar uma avaliação e diagnosticar o problema corretamente", aponta Aline.