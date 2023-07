Musculação pode causar estrias? Dermatologistas explicam como evitar marcas

683

(foto: Freepik)

Além de contribuir com a manutenção da saúde, a musculação é uma excelente estratégia para conquistar um corpo bonito e escultural. No entanto, aqueles que desejam alcançar esse objetivo de maneira acelerada podem acabar se deparando com uma alteração corporal bastante desconfortável: as estrias . "As estrias causadas pela musculação ocorrem devido a um rápido aumento do volume muscular que a pele não consegue acompanhar, o que leva ao rompimento das fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele, devido ao estiramento da região. O rompimento dessas fibras causa sangramento e, assim, formam-se as estrias vermelhas, que, após a cicatrização, adquirem a coloração branca característica. Ou seja, as estrias não são nada mais que cicatrizes na pele", ensina o dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e expert em tecnologias dermatológicas, Renato Soriani.O médico afirma que, na musculação, essas alterações aparecem principalmente em esportistas que fazem uso de anabolizantes , já que o crescimento dos músculos se dá de forma ainda mais acelerada. "Em praticantes de musculação, é comum que as estrias ocorram em locais como coxas e bíceps, principalmente se essas regiões possuíam pouca massa magra antes do ganho muscular", diz o especialista.Logo, para ganhar músculos sem sofrer com as estrias, é importante realizar um treino adequado e bem orientado que tenha como objetivo o crescimento gradual da musculatura, sem o uso de anabolizantes. Além disso, a hidratação da pele é fundamental para manter a elasticidade do tecido cutâneo e, consequentemente, prevenir o surgimento de estrias."Uma pele ressecada é menos elástica, o que favorece o rompimento das fibras de colágeno e elastina, levando à formação de estrias. Por isso, sempre após o banho, é recomendado utilizar um cosmético formulado com ativos de alta capacidade hidratante, como a ureia, óleo de amêndoas, vitamina E e manteiga de karitê", recomenda Renato Soriani, que relembra que a hidratação também deve ser realizada de dentro para fora, com uma ingestão adequada de água . "Uma alimentação balanceada também é indispensável para manter a pele bem-nutrida", acrescenta o médico.Para quem já sofre com as estrias, existem algumas estratégias que ajudam a combater as alterações. "As estrias vermelhas, por exemplo, ainda respondem bem ao tratamento tópico, que pode ser realizado com cosméticos específicos formulados com ingredientes como o ácido retinóico e o ácido glicólico. No entanto, essa abordagem não funciona para as estrias brancas, que já estão 'cicatrizadas'", afirma o dermatologista.No caso das estrias brancas, a melhor estratégia para conquistar resultados satisfatórios é apostar na realização de procedimentos estéticos em consultório. E, nesse sentido, uma opção é o tratamento conhecido como Morpheus 8."O Morpheus 8 é um aparelho de radiofrequência microagulhada que conta com uma série de microagulhas revestidas em ouro que penetram profundamente na pele e, ao atingirem certa profundidade, emitem radiofrequência para aquecer aquela camada do tecido cutâneo sem prejudicar a superfície", aponta Renato Soriani, que explica que o aquecimento das camadas da pele estimula a produção e a reorganização das fibras de colágeno e elastina.