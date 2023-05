Anabolizantes são um risco à saúde, alerta presidente da Sbem-MG

Flávia Coimbra é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - Regional MG (foto: Arquivo pessoal)

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu, em abril último, a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA) com fins estéticos, para ganho de massa muscular e/ou melhora do desempenho esportivo. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União. Anteriormente, as sociedades brasileiras de Cardiologia (SBC), de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), de Urologia (SBU) e de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) vieram a público pedir com veemência ao CFM, na figura do presidente José Hiran da Silva Gallo, e sua diretoria e conselheiros, a votação da regulamentação sobre o uso de esteroides anabolizantes e similares. O apelo surtiu efeito.

Conforme representantes das sociedades, a medida foi importante diante de “um número crescente de complicações advindas do uso indevido de hormônios. Paralelamente, é crescente e preocupante a disseminação de postagens, em redes sociais, fazendo apologia ao seu uso, transmitindo uma falsa expertise e segurança na prescrição, colocando em risco a saúde da população”, além de alertarem sobre vários outros aspectos que colocam os esteroides anabolizantes no centro de uma questão de saúde pública. Situações essas que permeiam do marketing à propaganda, da prescrição médica não ética à informação mentirosa e à força das imagens de diversos grupos de pessoas postadas nas redes sociais.

A endocrinologista Flávia Coimbra Pontes Maia, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - Regional Minas Gerais (SBEM-MG), conversou com o Estado de Minas sobre o tema, tão importante neste momento.

Os esteroides anabolizantes fazem a reposição de testosterona. Para quais fins lícitos são usados?

Os esteroides são hormônios produzidos tanto pela glândula suprarrenal ou pelas gônadas, no testículo, nos homens, quanto no ovário, nas mulheres, e são responsáveis pelo controle metabólico, pelo desenvolvimento das características sexuais femininas e masculinas. Os esteroides anabólicos androgênicos são os derivados da testosterona e responsáveis, no homem, pela função sexual masculina, pelo aparecimento dos caracteres sexuais masculinos etc. São os chamados hormônios masculinos. Eles têm indicação de uso para homens com hipogonadismo, ou seja, redução da função das gônadas, seja porque tiveram um problema nela ou por não produzir hormônio na quantidade adequada; seja porque não tem comando da glândula hipófise, a glândula que está dentro da cabeça e comanda todas as glândulas do organismo. Cito dois exemplos do hipogonadismo causado pela gônada masculina: uma criança que desenvolveu uma caxumba e tem medo de que ela desça para os testículos. O que é isso? O vírus da caxumba tem uma afinidade com as células do testículo, podendo causar uma alteração inflamatória e diminuição na função do testículo. O segundo exemplo seria o hipogonadismo causado pela caxumba ou por algum problema na hipófise, em que teremos a presença de alguns tumores ou inflamações hipofisárias, que vão levar à diminuição da produção da testosterona. Então, alguns homens podem não ter a produção adequada da testosterona e terão o hipogonadismo. Por isso, a reposição é fundamental, já que vai ajudar na manutenção dos caracteres sexuais secundários e na produção de testosterona pelos testículos, precisando assim de uma produção exógena da testosterona. Nessa situação, o esteroide é fundamental aos pacientes.

Leia também:Especialista alerta para pontos positivos e negativos do jejum intermitente

Como é o uso de esteroides anabolizantes no meio esportivo?

Infelizmente, o uso de esteroides anabolizantes no meio esportivo é uma prática muito empregada. Os atletas usam com o intuito de aumentar a massa muscular, a capacidade no treino aeróbico, a capacidade de hipertrofia e isso é considerado doping. Há uma lista de medicações proibidas seja pelo Comitê Olímpico, seja pelas federações esportivas, já que são usadas para aumentar o desempenho esportivo de maneira ilegal, além dos riscos do uso para a saúde. Esses medicamentos têm controle maior entre atletas de alto rendimento, porque existem as avaliações e o uso é limitado, já que serão pegos no exame de doping. O grande problema hoje em dia é que o uso de esteroides tem sido ampliado para os alunos de academias, pessoas comuns que buscam uma melhora na performance física e usam a droga sem indicação ou tratamento correto. Assim, podem advir vários problemas relacionados ao uso abusivo dessas substâncias. E eles têm acesso dentro da academia, muitas vezes por meio de professores, que conseguem via contrabando, na própria internet. Outro risco é que, muitas vezes, esses sites vendem esteroides derivados de animais, como cavalos; alguns são utilizados para engorda do gado, em doses altíssimas, que podem causar grandes prejuízos à saúde. E outras vezes, o paciente compra achando que aquilo é esteroide anabolizante e, por ser ilícito, não se sabe o real componente e pode ser enganado. Um grande problema.

Por que as sociedades médicas acionaram o Conselho Federal de Medicina (CFM)?

Havia muitos médicos que, com o pretexto de que o homem pode vir a ter hipogonodismo, estavam prescrevendo o medicamento. O problema é que a deficiência desses esteroides nem sempre dá sintomas claros. Além dos sintomas de diminuição de libido e impotência sexual, os outros são inespecíficos, como a diminuição de força muscular, cansaço e desânimo, que podem estar presentes em uma série de outras condições. Há médicos que, com o intuito de melhorar a quantidade de hormônio, que às vezes nem é tão baixo assim, acabam prescrevendo essas substâncias de maneira inadequada. Usados pelos pacientes que tenham realmente a deficiência diagnosticada, que precisam fazer reposição em doses adequadas, os riscos são pequenos e devem ser feitos sob avaliação. Só que para um melhor desempenho físico, principalmente na academia, para fins estéticos, de aumento de massa muscular, as doses usadas são mais altas, são doses não-fisiológicas. E podem trazer uma série de riscos à saúde. Por exemplo, em relação ao coração, aumento da pressão arterial, hipertrofia da massa muscular do coração, aumento do colesterol ruim e redução do colesterol bom, aumento do risco de trombose, infarto, embolia, morte súbita. Pode levar à hepatite medicamentosa, câncer no fígado, aumento de acne, das mamas do homem, porque é convertido em estrogênio, redução do tamanho dos testículos, impotência sexual e infertilidade, porque com seu uso ele inibe a ação do testículo em produzir espermatozoide. E, muitas vezes, a fertilidade não é recuperável. Grande problema para jovens e adolescentes do sexo masculino, que começam a usar na academia, podendo levá-los à infertilidade permanente. Em homens mais velhos, pode ocorrer câncer de próstata e queda de cabelo.

E quais as consequências dos anabolizantes em mulheres?

Estamos preocupados com as mulheres que também estão buscando o uso dos esteroides anabolizantes, justamente para aumentar a força muscular, melhorar o desempenho nos exercícios e ficar com pernas musculosas e glúteos aumentados. Na mulher, temos de lembrar que esse hormônio androgênico, a testosterona, não é fisiológico para usar em altas quantidades, já que é um hormônio masculino. O uso na mulher, mesmo em quantidade menor, pode levar ao aumento de acne e espinhas. Nos casos graves, aumento do tamanho do clitóris, que não volta ao normal depois, irregularidade na menstruação, infertilidade, voz grossa e rouca, e isso também é irreversível, leva à atrofia da mama, queda do cabelo, tudo isso. Enfim, o uso de esteroides tanto nos homens quanto nas mulheres em doses suprafisiológicas, ou seja, além do que é recomendado de rotina, vai causar dependência, aumento de irritabilidade e agressividade, risco de suicídio, aumento de chance de assédio sexual, comportamento de risco e síndrome de abstinência. Portanto, há riscos e riscos graves para a saúde de ambos.

E quanto aos jovens e adolescentes? Quais os riscos?

Outra grande preocupação é a quantidade de jovens e adolescentes que procuram, chegam na academia, buscando resultados. Por volta de 13, 14, 16 anos, quando estão começando a formar massa muscular, ainda em corpo de criança, e já querem rapidamente o corpo de adulto, definido, o ganho de massa muscular. Além de todas as consequências mencionadas, isso, inclusive, pode levar ao fechamento das cartilagens de crescimento nos ossos e, no futuro, definir a baixa estatura.

Mas já que são drogas controladas, como são vendidas livremente?

Os esteroides são drogas controladas. Para prescrevê-las, temos de fazer a receita, com CPF do médico e o CID, o Código Internacional da Doença, e constar que o paciente tem deficiência de testosterona. Para usar de forma lícita, tem de seguir todas essas regras e orientações. A receita fica retida. A questão é que existem duas formas de se comprar. Uma maneira é comprar na rede (internet), fora do Brasil, lidando com a credibilidade da droga e o tipo que está sendo usada. A segunda, o problema grave de hoje em dia, é que vários médicos, que são pseudoespecialistas, inventam uma doença que não existe, uma deficiência de testosterona que não existe. E isso faz com que a pessoa acredite nessa deficiência e vá poder comprar de maneira “lícita” o medicamento, com uma receita médica na farmácia. Há médicos prescrevendo de maneira não correta. Falta fiscalização que proíba o uso para fins estéticos e que controle a venda, falta legislação. Eles deveriam ser controlados, por exemplo, com uma receita numerada, com o paciente tendo de comprovar. O que é feito para tantas outras coisas, por que não neste caso? Na carta dirigida ao CFM, relatamos que esse tipo de prescrição também seja fiscalizado. Eu sou endrocrinologista, trabalho com hormônios e prescrevo esteroides anabolizantes poucas vezes no meu dia a dia. O hipogonadismo não é tão frequente assim. Se existisse um maior controle e os médicos que estão prescrevendo uma quantidade inadequada de esteroides fossem fiscalizados e revistos, porque tantos pacientes supostamente têm hipogonadismo, teríamos um resultado mais efetivo. O grande problema não é o uso, mas o abuso. O uso por pessoas que não têm deficiência.

Qual é a importância da nova regulamentação proibindo o uso de esteroides anabolizantes e similares para fins estéticos e de performance?

Porque é um problema crescente no Brasil, enfrentado há muito tempo fora daqui. O aparecimento de problemas graves diante do uso, as pessoas estão mal-informadas, assistem a relatos na mídia, na internet, nas redes sociais de pessoas que estão usando, e estão bonitas, saradas, musculosas, felizes, que aumentou a libido, e, leigas, acreditam que o uso desse medicamento é bom. Você não vai ver apologia desses medicamentos dizendo que causaram trombose, impotência ou infertilidade. Só vai ver pessoas que elogiam e o público em geral acredita. Então, à medida que o CFM e as sociedades mostram os riscos, teremos pessoas se informando melhor. Obviamente, teremos um grupo que, mesmo de posse dessa informação, vai querer usar. O que vemos com outras drogas, como cigarro e bebida. Sabem que faz mal, mas usam. A grande questão é a regulamentação dessa medicação e o não banimento dos esteroides anabolizantes do mercado, porque há pessoas que precisam.

Como o paciente pode evitar prescrições inadequadas?

É mais uma preocupação, a existência da falsa segurança do uso prescrito por médicos. O paciente usa o esteroide achando que é de maneira adequada, acha que está protegido, mas não está. O cenário é o seguinte: o paciente chega ao consultório com queixa de cansaço, falta de energia e de libido, diminuição da força muscular. O médico fala, ah, isso é deficiência hormonal, vamos dosar sua testosterona. Ele dosa a testosterona no homem e a dosagem é considerada normal, um valor intermediário, já que o valor de referência varia por faixa etária. Metade do normal é normal para aquela pessoa. Mas o médico diz que está mais ou menos bom, há uma certa deficiência. No entanto, o nível mediano de hormônio é normal, não existe deficiência. Já no caso das mulheres, é mais grave ainda porque dosar testosterona na mulher só tem indicação se tiver suspeita de excesso de testosterona no sangue. Explico: a mulher chega no consultório e diz que começou a ter acne, queda de cabelo, aumento de pelo corporal, na face, em torno do mamilo. Vou suspeitar que ela está com excesso de testosterona, que pode vir das várias condições na mulher, como na síndrome dos ovários policísticos, comum na população. Vou dosar a testosterona e ela estará acima da faixa para mulheres. O que acontece? Os kits que temos hoje foram desenvolvidos para testagem em homens, com valores muito superiores aos valores femininos. Se uma mulher normal, sem alteração de testosterona, fizer uma testagem no sangue, e ainda dependendo do período do ciclo menstrual, se for no folicular, se dosar, o valor estará baixo. Mas o kit não tem sensibilidade analítica. O médico chega então para a mulher com a pretensa avaliação de que a testosterona está baixa. Ela trabalha o dia inteiro fora de casa, pega menino na escola, tem de ensinar dever, o marido do lado, tem compra no supermercado para fazer e, chega à noite, vai ter diminuição do desejo sexual. Ela está cansada, estressada, preocupada com o filho, com a família, marido e trabalho. Mas a culpa da diminuição da libido dela é da baixa testosterona? De forma alguma. Mas o médico tem o resultado, vai querer usar o hormônio e, consequentemente, virão todos os problemas decorrentes do uso inadequado da testosterona na mulher, que é um hormônio masculino e não é para ser usado em mulher.