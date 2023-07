Shake para emagrecer funciona? Entenda

683

(foto: Freepik)

Conhecidos pelo nome técnico de substitutos parciais de refeição, os shakes proteicos são uma opção prática, nutritiva, saborosa e versátil para o dia a dia de quem não tem tempo de preparar uma refeição, mas não abre mão de uma alimentação saudável . De acordo com o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife do Brasil, os shakes também são ferramentas para quem precisa emagrecer , já que fornecem uma composição balanceada em proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais para substituir uma refeição, com calorias controladas."Justamente por possuírem alta densidade nutricional e baixas calorias, os shakes são aliados do controle de peso. Lembrando que, para ser um produto saudável, seguro e considerado um substituto parcial de refeição, o shake precisa estar de acordo com as normas e regras da ANVISA", coloca o médico nutrólogo, que tira dúvidas sobre os shakes:Sim. Para apoiar a perda de peso , o shake pode substituir duas das três refeições principais do dia, por exemplo: café da manhã jantar ou café da manhã almoço. Isso porque a estratégia do uso desse alimento para emagrecer é baseada no balanço energético negativo ou "economia de calorias". "Ao substituir uma refeição principal (café da manhã, almoço ou jantar) com, em média, 600 calorias, por um shake com cerca de 200 calorias, deixam de ser consumidas 400 calorias por refeição, levando ao balanço calórico negativo diário e ao emagrecimento saudável ", explica o médico nutrólogo.Não. O shake não deve fazer mal ao ser consumido conforme indicação do fabricante, nas quantidades e preparos ideais. Mas é importante se atentar à marca fabricante para que o produto escolhido seja seguro e adequado.



O shake também pode ser usado por pessoas que precisam aumentar a ingestão de nutrientes por terem peso muito baixo, mesmo comendo de tudo. Nesse caso, ele pode ser introduzido em até dois lanches do cardápio diário (e não substituir refeições), associado a exercício físico. Assim ele agrega uma média de 20 gramas de proteínas por porção preparada, contribuindo para o aumento da massa muscular, além de vitaminas, minerais e calorias necessárias para esse processo acontecer.



Os shakes são uma alimentação balanceada?



Os shakes que têm a proposta de substituir refeições possuem os nutrientes necessários na composição para oferecer uma opção de refeição saudável e balanceada. Por isso, é uma ferramenta prática para quem não tem tempo para realizar uma refeição equilibrada ou para quem tem excesso de peso e não consegue mudar a alimentação, por exemplo. Ainda têm opções vegetarianas.