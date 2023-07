Orgasmo no período menstrual: pode?

683

(foto: Freepik)

Assuntos como menstruação sexualidade feminina são cercados de tabus. Mesmo com avanços, falar em orgasmo é algo que gera insegurança para algumas mulheres. E não é por acaso: o clitóris, órgão exclusivo do prazer, foi inviabilizado por anatomistas durante um longo tempo e é comum que a dúvida sobre se transar durante o ciclo menstrual venha à mente. De antemão: sim, a mulher pode ter relações sexuais menstruada.Para algumas pessoas, o ciclo menstrual acompanha sentimentos de introspecção, sensibilidade no corpo ou vontade de "ficar quietinha" sem grandes estímulos. Por outro lado, há quem perceba um pico de energia e aumento da libido . Seja qual for o caso, existem inúmeros benefícios para a saúde íntima em ter orgasmos durante a menstruação - seja acompanhada ou até mesmo se masturbando Uma pesquisa chamada Menstrubation aponta que 90% das 500 mulheres participantes recomendam a masturbação como método de aliviar a cólica menstrual, além de reduzir o estresse e promover uma sensação de bem-estar geral ao chegar ao orgasmo - algo que mostra que a menstruação não deve ser vista como um impedimento para o prazer sexual, mas sim como uma parte normal e fisiológica do ciclo reprodutivo feminino. "Caso você se sinta confortável, com desejo e excitação, não há nenhuma contraindicação formal para relações sexuais e masturbação durante a menstruação, que garantem certos benefícios para a mulher", comenta a ginecologista Roberta Grabert.Quem busca explorar a sexualidade, seja a dois ou a sós, pode apostar no uso de uma toalha absorvente para se masturbar ou entrar nas preliminares. De acordo com a terapeuta sexual e COO da Feel&Lilit, Marília Ponte, o famoso "esfrega esfrega" promove um atrito prazeroso e um estímulo direto na região íntima."O clitóris é uma área altamente sensível e ricamente suprida de terminações nervosas. Ele desempenha um papel central no prazer sexual feminino, portanto, estimulá-lo pode levar a sensações intensas e orgasmos satisfatórios. Por isso o 'roçar', ou seja, massagear, gerando atrito com intensidade por ser extremamente prazeroso e garantir um orgasmo inesquecível. Mas vale lembrar que o uso de lubrificante íntimo pode ser uma ótima forma de deslizar com prazer e não causar irritação ou desconforto", explica Marília.

"A menstruação não deve ser encarada como um obstáculo para a satisfação sexual, mas como uma oportunidade para abraçar e compreender ainda mais a sexualidade feminina em todas as suas nuances e momentos. O uso da toalha menstrual para masturbação proporciona liberdade de explorar o prazer, que é essencial para uma vivência plena da sexualidade feminina, em todas as fases do ciclo menstrual" enfatiza Raíssa Assmann Kist, CEO da femtech Herself, que desenvolveu a toalha absorvente.