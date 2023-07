683

Artrose é a doença mais prevalente na população mundial. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, dos indivíduos acima dos 50 anos de idade, 60% já apresentam algum grau de degeneração IAOM-US/Pixabay





Quais são as causas de dor no quadril?





"Assim, um problema de mau encaixe na infância (displasia) se não tratado pode levar à dor na vida adulta quando a cartilagem se desgasta. Uma infecção pode destruir a cartilagem que é uma substância branca não inervada, a qual não dói funcionando como isolante do contato do osso da bola (fêmur) com a meia bola (acetábulo)".



"Traumas, artrites, alterações anatômicas (impacto fêmoro-acetabular) podem alterar a perfeição do encaixe e causar dor. O uso abusivo de



O presidente Lula tem sofrido com dores no quadril há anos e vai se submeter a cirurgia de artroplasia de quadril ainda este ano SILVIO AVILA / AFP

Quando devemos suspeitar que temos um problema de quadril?

"A dor é geralmente a maneira da mãe natureza dizer que algo está errado. Ela pode na virilha, região glútea, lateral do quadril,região de adutores (muito confundida nos atletas com dor de distensão dos adutores) ou somente na região lombar, sendo muito comum pacientes serem submetidos à cirurgia de coluna ou até hérnia inguinal quando na realidade o problema é no quadril. A dor é geralmente a maneira da mãe natureza dizer, "há um problema nesta área”".

Há algum problema tomar remédio para dor sem procurar o médico?

"É inaceitável o uso constante de analgésicos e/ou de anti-inflamatórios os quais viciam como toda droga, além de serem tóxicos para os rins e outros órgãos. A orientação é não se medicar e procurar o médico. Fundamental é sempre fortalecer a musculatura e a natação com nadadeiras é o melhor exercício. O uso de uma muleta canadense no lado oposto ao da dor ajuda muito no caminhar".

"Toda prótese é temporária, porém, se for bem colocada, vai proporcionar décadas de vida feliz sem dor. Os materiais utilizados nas próteses possuem durabilidade muito alta, porém a durabilidade está diretamente relacionada à expertise do cirurgião ao implantar a prótese e ao posicionamento dos dois componentes principais, o femoral e o acetabular. Podemos hoje afirmar que uma prótese de boa qualidade, bem colocada e implantada em osso com condições ideais pode tranquilamente durar mais que 30 anos".

Até os ortopedistas dizem que se deve esperar o máximo de tempo para implantar uma prótese. Por quê?





"Existe a prótese de resurface com grande preservação de osso a qual permite o retorno a uma vida normal sem limitações com durabilidade comprovada de 97% em após 18 anos ( isso significa que 97% dos pacientes ainda estarão com suas próteses perfeitas depois dos 18 anos então, por quê adiar ? Quanto mais jovem, menores os riscos de complicações intra e pós operatórias)."



"Atualmente é possível, também, implantar prótese de quadril convencional sem cortar nenhum músculo através de instrumental especial para entrar entre os músculos. Isso permite o retorno ao trabalho em dez dias com o uso de muleta no lado oposto ao operado, sendo possível inclusive dirigir um automóvel. Importante ressaltar que toda vez que for ao médico o paciente deve exigir que seja examinado, é mais importante do que a análise dos exames".