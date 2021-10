UFU faz 1ª cirurgia de troca da articulação temporomandibular pelo SUS

Prótese é confeccionada para cada paciente (foto: Divulgação/HO-UFU) Uma equipe do Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia (HO-UFU) fez a primeira substituição total da articulação temporomandibular realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A paciente que perdeu parte da mandíbula fazia tratamento contra um câncer.

A articulação temporomandibular é responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca; é o encaixe da mandíbula com o resto dos ossos do crânio e uma das articulações mais complexas do corpo humano.



A equipe médica usou a estrutura do Hospital de Clínicas da UFU. O procedimento foi necessário, segundo a universidade, devido ao tumor em mandíbula (ameloblastoma) de grande extensão no paciente, uma mulher de 27 anos de idade, residente no município mineiro de Presidente Olegário. O ameloblastoma envolvia toda metade direita da mandíbula dela.



A cirurgia durou cerca de cinco horas e foi realizada pela equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do HO-UFU, com participação do cirurgião bucomaxilofacial Luis Gustavo Jaime Paiva, de Goiânia (GO), no dia 19 deste mês.



A prótese total de da articulação temporomandibular, que foi customizada para o tratamento, foi doada pela empresa ArtFix.



“Esta prótese é confeccionada especificamente para cada paciente, o que gera altos custos para sua confecção, permitindo a correção do defeito gerado pela ressecção (retirada) do tumor, possibilitando assim a reabilitação da paciente”, disse a odontóloga integrante da equipe do HO, Larissa Gonçalves Cunha Rios.



A cirurgia ocorreu sem problemas e a paciente ficou em acompanhamento hospitalar por 48 horas. Nos próximas 40 ou 60 dias, ela terá acompanhamento ambulatorial a cada semana.



O procedimento foi viabilizado a partir de uma parceria do HO/UFU, com o HC-UFU/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia e com a Superintendência Regional de Saúde de Minas Gerais.