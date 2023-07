683

Mulher atleta com dor no joelho Freepik

É razoavelmente comum ouvir estalos no joelho ou sentir dores na região, mas elas sempre são sérias? "É extremamente frequente a dor em situações em que o joelho fica por muito tempo dobrado, ou seja, em flexão. Costumamos denominar isso de sinal do cinema. Vimos essa queixa tornar-se mais frequente com o aumento dos trabalhos em home office, quando as pessoas ficam muitas horas sentadas. Pode ocorrer também em situações como agachamento. Em ambas ocorre um grande aumento da pressão sobre a cartilagem articular acarretando dor", explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo. Mas nem sempre elas devem ser motivos de preocupação.





Segundo o médico, normalmente dores que ocorrem durante ou após uma atividade e depois desaparecem espontaneamente podem ser consideradas, até prova em contrário, dores pós-esforço e provavelmente não são sinal de gravidade. "As dores que aparecem durante a atividade e a interrompem ou aparecem após a atividade e não regridem espontaneamente em geral denunciam algo mais grave. O diagnóstico de certeza deve ser feito pelo médico especialista", comenta Marcos Cortelazo.Dentre as lesões mais comuns nos joelhos, o médico destaca algumas: lesões da cartilagem articular, sendo a mais frequente as da cartilagem da patela, lesões dos meniscos, lesões dos ligamentos, especialmente o ligamento cruzado anterior (LCA) também chamando de ligamento do atleta. "Ainda vale salientar as lesões degenerativas da cartilagem articular conhecidas como artrose ", destaca o ortopedista. "Diagnosticada a lesão, o médico indicará a melhor conduta de tratamento para cada caso", explica.Mas para proteger as articulações, o médico diz que é importante realizar atividade física . "Os pacientes sedentários apresentam uma diminuição da massa muscular que acarreta a perda de proteção das articulações e em geral acabam apresentando ganho de peso. As articulações foram feitas para o movimento. Se muito tempo paradas, sofrem um processo de atrofia e rigidez que acarreta dor. Os exercícios trazem diretamente três benefícios básicos: ajudam a manutenção do peso corporal; fortalecem a musculatura exercendo assim um efeito de proteção das articulações através da melhor do desempenho biomecânico e sustentação do esqueleto; e ativam a circulação do líquido sinovial que nutre a cartilagem através do processo de embebição", diz o médico. Caminhada , fisioterapia, hidroginástica, natação musculação , pilates e bicicleta, todos com baixa carga, podem ajudar, já que oferecem proteção às articulações do joelho e estimulam o aumento da massa muscular da coxa, que tem músculos muito importantes para os joelhos.