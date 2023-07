683

Noivo coloca aliança na mão da noiva Freepik

Os números de casamentos seguem em crescimento no Brasil. Dados extraídos da 4ª edição do Relatório Anual Cartório em Números, dos cartórios brasileiros, mostram que, somente em 2022, 814.576 casais foram registrados. Outro destaque abordado no documento é a quantidade de escrituras de uniões estáveis que, entre 2006 e novembro do ano passado, alcançou a marca de 1.953.258 no país. Diante desse crescimento, refletir antes de se casar é uma etapa importante para garantir que essa é uma decisão consciente sobre seu futuro.





"Essa reflexão costuma acontecer quando se está conhecendo alguém, quando se observa os comportamentos e características da pessoa, seu humor, a forma como trata as outras pessoas, profissão ou outras questões que sejam relevantes, incluindo, para muita gente, o posicionamento político. É claro que essas questões são importantíssimas, pois corroboram com a parceria e compatibilidade do casal nos próximos anos, e devem, claro, ser observadas", diz Henri Fesa, especialista em relacionamentos da Casa das Magias,Antes de tudo, é importante observar a reciprocidade da relação. Para um relacionamento saudável, é imprescindível que as partes dêem o mesmo valor uma a outraEssa, sem dúvidas, é uma das reflexões mais importantes a longo prazo. Observar como o parceiro reage aos problemas sociais, como lida com a religião. Ajuda muito se os companheiros tiverem semelhanças na forma de pensarSe você é uma pessoa que gosta de sair ou praticar algum esporte, ou fazer alguma atividade específica, é legal observar o que a outra pessoa faz em seu tempo livrePense em como vocês se complementam com relação aos projetos de vida, formação, trabalho, família, filhos e questões afinsImportante observar a maneira como o companheiro trata as outras pessoas, sejam familiares ou amigos, pois isso também diz, em proporções diferentes, como vai tratar você