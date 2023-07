SIGA NO

A chegada do frio traz para algumas pessoas desafios de saúde específicos, especialmente quando se trata de doenças inflamatórias ou degenerativas ósseas. O frio intenso pode desencadear sintomas e agravar condições como artrite, osteoartrite e outras doenças ósseas. Entretanto, é importante destacar que o frio não piora o quadro da doença, mas acaba aumentando as dores devido ao enrijecimento do corpo e falta de exercícios.









A osteoartrite, outra condição óssea comum, ocorre quando a cartilagem que reveste as articulações começa a se desgastar. O frio pode tornar as articulações rígidas e doloridas, dificultando ainda mais os movimentos e as atividades diárias. Além disso, a falta de atividade física durante o inverno devido ao desconforto também pode levar a uma diminuição da força muscular e agravar os sintomas.





Além das doenças articulares, o frio também pode afetar a saúde óssea de outras maneiras. A baixa exposição ao sol durante o inverno pode reduzir a produção de vitamina D, um nutriente essencial para os ossos e sua deficiência pode levar a problemas como osteoporose e fragilidade óssea , aumentando o risco de fraturas.





Pietro Burgarelli Romaneli, ortopedista do Hospital Semper, explica que apesar de não haver cura para esse tipo de dor crônica, é possível diminuí-la com a prática de atividade físicas , como por exemplo, alongamentos e fortalecimento dos músculos feitos em grupos de pilates ou de hidroginástica.