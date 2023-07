683

A dificuldade em emagrecer pode estar ligada a uma atividade desregulada de diversos sistemas do corpo











1 - Cansaço: A sensação de cansaço persistente pode estar ligada a diversos problemas de saúde, como anemia e síndrome da fadiga crônica. "Essas condições comprometem o A sensação de cansaço persistente pode estar ligada a diversos problemas de saúde, como anemia e síndrome da fadiga crônica. "Essas condições comprometem o metabolismo e, consequentemente, a perda de peso", explica Thais Mussi.

2 - Inchaço e retenção de líquidos: Isso pode estar ligado à insuficiência cardíaca, doença renal ou síndrome pré-menstrual, ocasionando um aumento de peso devido ao acúmulo de líquidos no corpo.

3 - Diabetes: Dificuldades no controle da glicose, como a resistência à insulina e o diabetes tipo 2, também estão relacionadas a desafios no emagrecimento, já que o excesso de glicose no sangue pode ser convertido em gordura e armazenado no corpo.

4 - Saúde mental comprometida: A depressão e outros transtornos do humor podem interferir na motivação para praticar exercícios físicos e seguir uma alimentação saudável.





Thais Mussi, endocrinologista e metabologista, alerta que quem está tentando emagrecer é fundamental procurar um profissional de saúde Arquivo Pessoal 5 - Qualidade do sono: “Problemas como apneia obstrutiva do sono e insônia prejudicam o descanso adequado, levando ao aumento do “Problemas como apneia obstrutiva do sono e insônia prejudicam o descanso adequado, levando ao aumento do apetite , redução da saciedade e desequilíbrio hormonal", explica a endocrinologista.

6 - Desregulações hormonais: Elas podem advir de outras condições médicas, como a síndrome do ovário policístico (SOP) e disfunções da tireoide. Como consequência, afetam o metabolismo, o apetite e a distribuição de gordura no corpo.

7 - Remédios específicos: Medicamentos como corticosteróides, antipsicóticos, antidepressivos e anticonvulsivantes podem contribuir para o ganho de peso.