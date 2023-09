683

As cicatrizes podem ser classificadas segundo seu aspecto Freepik

As cicatrizes são formações de tecido conjuntivo que ocorrem como parte do processo de fechamento de uma ferida ou lesão produzida por doenças (acne), possíveis traumas e cirurgias médicas. Existem vários tipos diferentes de cicatrizes, que podem variar em aparência, textura, flexibilidade, profundidade e motivos pelas quais se formaram.





Segundo a diretora médica da Pierre Fabre Brasil, Ana Coutinho, as cicatrizes podem ser classificadas segundo seu aspecto. ''As cicatrizes normais (normotróficas), são aquelas muito parecidas à pele do local, geralmente são finas, pálidas, planas e às vezes imperceptíveis. Geralmente não causam desconforto ou sintomas significativos,'' explica a especialista.Outro tipo de cicatriz muito comum são as atróficas, frequentes em pessoas que tiveram acne ou catapora. São caracterizadas por uma depressão na pele, resultante da perda de tecido durante o processo de cicatrização, além de serem geralmente pequenas, pontuais e mais difíceis de tratar. Por último, as cicatrizes hipertróficas apresentam uma aparência mais avermelhada, são mais elevadas e consistentes decorrentes de cicatrizações mais longas com maior produção de colágeno e elastina.''Em todo caso, as cicatrizes hipertróficas são diferentes dos quelóides, pois as primeiras respeitam as limitações das feridas. E os quelóides são cicatrizes mais extensas com formato semelhante a uma 'couve-flor'. Possuem aparência avermelhada e se espalham irregularmente ao redor da ferida original, não retrocedem com o tempo e são considerados desafios terapêuticos'', aponta a dermatologista.A fase de cicatrização de feridas é um dos processos mais complexos do corpo humano e, mesmo que contínuo, pode ser dividido em três fases: inflamatória, proliferativa e de maturação ou remodelação.É uma fase de limpeza de preparação do local para o início da cicatrização. Durante o período de sua permanência, ocorre a ativação do sistema de coagulação sanguínea e a liberação de mediadores químicos, o que pode gerar edema, vermelhidão e dor.a depender da natureza da lesãoEssa é considerada a fase da regeneração. É caraterizada pela formação do tecido de granulação, e é o marco inicial da formação da cicatriz, quando a pele começa a se regenerar. Nesse período, as células que recobrem o interior dos vasos sanguíneos proliferam, resultando em rica vascularização e infiltração de células de defesa (macrófagos).5 a 20 diasÉ a última fase do processo. A densidade celular e a vascularização diminuem, resultando na remodelação do tecido cicatricial (formado na fase anterior). As fibras são realinhadas para aumentar a resistência do tecido e melhorar o aspecto da cicatriz e alterar progressivamente sua tonalidade, passando do vermelho escuro a um tom rosa claro.pode durar meses