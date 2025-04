Prevenção: como manter a saúde em dia

Marcelo Amorim, médico da rede de clínicas Meu Doutor Novamed no Rio de Janeiro, compartilha orientações sobre os cuidados essenciais para manter a saúde em equilíbrio em todas as fases da vida. Para as crianças, ele ressalta que a moderação no uso de redes sociais é tão importante quanto os cuidados médicos regulares. Já para os adultos, além de manter uma alimentação balanceada, a auto-observação diária é fundamental. “Cada pessoa tem conhecimento único sobre o seu corpo. Observar-se criticamente ajuda a perceber mudanças que podem precisar de atenção”, afirma.

Marcelo também destaca a importância das vacinas para todas as idades. Na entrevista, ele comenta as particularidades para uma vida saudável em cada etapa:

Quais são os principais pilares da saúde preventiva? Como alimentação, sono e exercícios podem contribuir para uma vida mais saudável em todas as idades?

Manter hábitos saudáveis, como a alimentação equilibrada (com moderação de sal e açúcar, por exemplo); praticar atividade física regularmente (150 minutos por semana de exercícios moderados a intensos para adultos, e cerca de 60 minutos por dia de atividades aeróbicas moderadas para crianças e adolescentes); ter um sono de qualidade; manter interações sociais positivas; ter moderação no consumo de álcool; e manter as vacinas em dia são as bases para uma boa saúde ao longo da vida.

Quais as principais particularidades na prevenção da saúde em cada fase da vida?

É fundamental manter as vacinas atualizadas de acordo com a faixa etária. Para crianças e idosos, é importante também estar atento à prevenção de acidentes domésticos ou comunitários, por diversos motivos, como desconhecer perigos, desequilíbrio, fraqueza muscular e obstáculos.

Para crianças, quais atividades físicas são mais indicadas? Na idade adulta, exames periódicos e boa alimentação são suficientes? E na terceira idade?

Crianças e adolescentes podem se beneficiar de atividades aeróbicas nas suas mais diversas opções, enquanto adultos devem priorizar exames periódicos pertinentes a cada idade, sexo e condições particulares de risco/predisponentes, além das recomendações já citadas na primeira questão.

Na terceira idade, a perda de massa e de força muscular (sarcopenia) é mais proeminente e pode ser alarmante para a qualidade de vida. A musculação é fundamental e sempre indicada, salvo em contraindicações específicas, para contrapor a sarcopenia; aliada à atenção no consumo de proteínas de qualidade e à hidratação adequada, uma vez que idosos são mais suscetíveis a desidratação.

Quais são os mitos mais comuns sobre prevenção da saúde e como eles podem impactar o bem-estar da população em diferentes idades?

Um dos maiores desafios é a ideia de que só devemos procurar ajuda médica quando há sintomas evidentes. Muitas doenças, como as cardiovasculares, diabetes e obesidade, podem se desenvolver de forma silenciosa e gradualmente, sem sinais imediatos. Isso reforça a importância de práticas preventivas, como exames regulares, para identificar precocemente quaisquer alterações.

A natação é realmente o exercício mais completo?

Natação é um exercício bastante completo, não há dúvidas. Mas por ter menos impacto da gravidade e por ser essencialmente aeróbico, tende a não ser o mais indicado para idosos. Nos casos de pessoas com osteoporose, por exemplo, o exercício com menos gravidade prejudica a saúde óssea. Por isso, o mais indicado para idosos é a musculação. Mas é sempre importante ressaltar que cada pessoa é única, e o ideal é adaptar os exercícios à condição física e às necessidades de cada um.

Quais desafios do estilo de vida moderno mais dificultam a adoção de hábitos saudáveis? E como equilibrar rotina, trabalho e bem-estar?

Embora a tecnologia tenha trazido muitos benefícios à saúde, também pode gerar desafios. O uso excessivo de equipamentos eletrônicos pode contribuir para um estilo de vida sedentário, impactando a saúde mental e física. O segredo está em encontrar um equilíbrio entre nossa rotina tecnológica e a saúde física e mental.

Qual o papel do médico de família na prevenção da saúde?

O médico de família tem como missão ser o maior incentivador da promoção de saúde e prevenção de doenças, sendo o primeiro elo entre a população e o sistema de cuidado de saúde. Aliar a tecnologia, como a telemedicina, por exemplo, ao cuidado em saúde só tende a trazer benefícios, pois tem o potencial de alta resolutividade de diversas demandas.

Quais são os sinais silenciosos que indicam que uma pessoa precisa mudar seus hábitos para evitar doenças futuras?

O sinal mais claro é a falta do olhar criterioso aos cuidados preventivos durante a nossa rotina. Pequenas mudanças no corpo, como cansaço constante, infecções repetidas ou mudanças de peso, podem ser indicativos de atenção. A chave está em observar-se e se ouvir, já que cada pessoa é a melhor especialista de seu próprio corpo.

