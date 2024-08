O sucesso escolar não depende apenas do tempo dedicado aos estudos e da qualidade do material didático utilizado. Embora sejam fatores extremamente importantes, a rotina do estudante deve ser equilibrada com outros aspectos essenciais, como sono adequado, prática de exercícios físicos e, principalmente, uma alimentação saudável.

Quem está se preparando para vestibulares e o Enem, frequentemente se vê atolado em cadernos, livros e atividades. O desejo de absorver o máximo de conteúdo possível leva muitos a sacrificar horas de sono e a optar por refeições rápidas e pouco nutritivas. É comum que, na ânsia de aproveitar cada minuto para estudar, eles acabem dormindo tarde e alimentando-se inadequadamente.

Entretanto, essa abordagem pode ser muito prejudicial para seus rendimentos nos estudos. O cérebro humano necessita de nutrientes específicos para funcionar corretamente, e a falta deles pode prejudicar a concentração, a memória e até mesmo o humor. Além disso, a privação de sono e a falta de atividades físicas podem agravar esses efeitos, tornando os estudos menos produtivos.

A importância do equilíbrio

Para além dos livros e cadernos, é importante que os estudantes balanceiem sua vida de maneira que seus estudos se tornem mais eficazes. Isso significa estabelecer uma rotina que contemple não apenas horas dedicadas ao aprendizado, mas também momentos para descanso, exercícios físicos e, claro, uma alimentação saudável.

Uma rotina bem estruturada é a chave para um desempenho acadêmico satisfatório. Dormir adequadamente, por exemplo, é vital para a consolidação da memória e a assimilação do conhecimento. Exercícios físicos, por sua vez, melhoram a oxigenação do cérebro e ajudam a reduzir o estresse, preparando o corpo e a mente para os desafios do dia a dia escolar. Encaixar na rotina momentos de lazer também auxilia a manter a motivação para os estudos.

Alimentação

Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para que o cérebro funcione de maneira otimizada. Alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, são essenciais para manter a saúde cognitiva e física.

Confira alguns nutrientes para adicionar na sua dieta do dia a dia, que são essenciais para o cérebro:

Ômega-3

Encontrado em peixes como salmão e sardinha, além de oleaginosas como nozes e chia, o ômega-3 é essencial para a função cerebral, ajudando na memória e na concentração.

Ferro

Presente em carnes vermelhas, feijão e vegetais verdes escuros, o ferro é importante para a oxigenação do cérebro. A deficiência de ferro pode levar à fadiga e a problemas de concentração.

Vitaminas do complexo B

Alimentos como ovos, leite e cereais integrais são ricos em vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a produção de energia e o bom funcionamento do sistema nervoso.

Antioxidantes

Frutas cítricas, berries e vegetais coloridos são ricos em antioxidantes, que protegem o cérebro contra danos causados por radicais livres e ajudam na manutenção da saúde mental.

Para que os estudantes aproveitem ao máximo os benefícios de uma alimentação equilibrada, é importante que suas refeições sejam planejadas de maneira a garantir a ingestão adequada de todos os nutrientes essenciais.

