8 dicas para manter a pele saudável no Outono

Estamos em pleno outono. Ainda que, na última semana, a temperatura tenha caído um pouco, tendo em vista uma onda de ar frio que envolveu o Sudeste do país, é bom ficar alerta: os termômetros devem voltar a subir. Portanto, além do ar seco , que propicia uma pele mais fina e sensível, devemos nos atentar aos raios solares que estão cada vez mais instáveis nos últimos anos.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia indica ainda que micoses , brotoejas, herpes simples e pano branco como outros agravantes que o calor excessivo pode causar, pois estamos acostumados a durante o dia estarmos cobertos, por roupas ou sapatos apertados e algumas bactérias acabam se abrigando por gostarem de lugares abafados.

Confira dicas essenciais para manter a pele saudável durante o calor:

1. É imprescindível que além da pele cuidemos da parte interna do corpo, pois tudo o que ingerimos acaba refletindo na hidratação da tez. Por isso ingerir bastante líquido e alimentos ricos em vitaminas como o pepino, o abacate, a laranja e o peixe é muito importante para a proteção da barreira cutânea e fortificação.

2. Pegando um gancho do tópico anterior, a higienização e a hidratação por fora também são muito importantes para que se evite o ressecamento e pequenas fissuras na pele que ocasionam a entrada desses microrganismos. Sabonetes específicos para seu tipo de pele do corpo e do rosto e óleos para banho não comedogênicos, são ótimas opções em especial para as áreas mais afetadas como joelhos, pés, mãos e cotovelos.

3. Evite a exposição solar entre 10 e 15h, pois é o período de maior incidência dos raios ultravioletas podendo acelerar o processo de envelhecimento, manchas na derme e o câncer de pele, como o melanoma que é um tumor maligno.

4. Use o protetor solar em todos os momentos e que de preferência reaplique quando puder. Além de oferecer uma barreira para os feixes solares, o bloqueador é muito necessário para quem se expõe aos computadores, por conta da luz azul, ademais as pessoas de pele retinta que também devem esse cuidado, por mais que a melanina ofereça um fps 13.

5. Evite banhos quentes e prolongados, pois a alta temperatura da água remove a barreira natural da pele, deixando-a mais ressecada e vulnerável. Prefira banhos mornos e rápidos e, se possível, utilize sabonetes hidratantes.

6. Não utilize receitas milagrosas em casos de queimaduras ou infecções, justamente por agravarem o quadro significativamente. Sempre procure ajuda de um profissional.

7. As roupas e os acessórios adequados, são uma ótima pedida para barrar a radiação. Tecidos de nylon e sintéticos impedem que 30% desses raios ultrapassem, assim como o algodão que absorve 50%. O chapéu, o boné, a viseira e os óculos são importantíssimos para compor essa proteção.

8. E, por fim, não se depile antes de se expor ao sol, a pele já está sensibilizada pelo atrito da lâmina, o que implica uma maior chance de surgir manchas e irritações na pele.