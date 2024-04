O Dia Internacional do Beijo é comemorado em 13 de abril: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 65% da população com menos de 50 anos é portadora de herpes labial

O Dia Internacional do Beijo é comemorado no dia 13 de abril, mas antes de sair celebrando a data com qualquer pessoa, é preciso ter cautela. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 65% da população com menos de 50 anos é portadora de herpes labial, que pode ser facilmente identificada por pequenas bolhas, vermelhidão na região e transmitida por meio do beijo e compartilhamento de objetos, como copos e talheres.

O causador do problema na região bucal é o vírus Herpes simplex. A maioria das pessoas entra em contato com ele ainda durante a infância e, em boa parte dos casos, fica inativo ao longo de toda a vida do paciente. Ou seja: você não apresenta qualquer tipo de sintoma.

“Algumas pessoas podem desenvolver sintomas em momentos específicos, como durante quedas de imunidade ou períodos de muito estresse. Por isso, a herpes não é um sinal de má higiene bucal”, alerta o cirurgião dentista Paulo Zahr, presidente do Grupo OdontoCompany, que destaca os quatro principais sinais para identificar e tratar o problema de forma simples:

Vermelhidão nos lábios



A vermelhidão nos lábios é um dos primeiros sintomas relacionados com a herpes labial.

Rachadura nos lábios



Outro sinal bem característico é a presença de rachaduras, causadas pela sensibilidade na região.

Coceira e ardência



Vermelhidão e rachaduras são o combo perfeito para o surgimento de dor, coceira e ardência. No entanto, esses sinais são bem inespecíficos e devem ser avaliados.

Feridas e bolhas



Outro sintoma muito comum (e possivelmente o mais conhecido) da herpes labial diz respeito às feridas e bolhas formadas nos lábios, normalmente nos cantinhos. Ao contrário da afta, é bem improvável que elas apareçam do lado de dentro da boca.

O que fazer quando a herpes aparece?

“Caso você apresente algum desses sintomas, o ideal é buscar o apoio de um profissional da odontologia. Para isso, não deixe de escolher um dentista qualificado e que possa te ajudar. Ele poderá prescrever o tratamento adequado para cada paciente”, explica o presidente do Grupo OdontoCompany.

O dentista também alerta para não deixar de cuidar da higiene bucal até o dia da consulta. Outra dica é evitar o compartilhamento de objetos, como copos e talheres, com pessoas que moram na mesma casa.

Os sintomas da herpes labial podem aparecer e deixar as pessoas com desconforto e dor. Então, não deixe de tratar o problema e caso note algum desses sinais, converse com o seu dentista de confiança.