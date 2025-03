Outono: como proteger as crianças de doenças sazonais?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com a chegada do outono, as temperaturas começam a cair, a umidade do ar diminui e o número de casos de doenças respiratórias em crianças aumenta. Gripe, resfriado, sinusite, otite e até pneumonia são algumas das condições que mais preocupam os pais nesta estação. A pediatra Vanessa Tirloni, especialista em neonatologia e atendimento infantil, explica como prevenir e cuidar dos pequenos nesse período.

Por que as crianças adoecem mais no outono?

Durante o outono, as mudanças bruscas de temperatura e a maior circulação de vírus contribuem para o aumento das infecções respiratórias. Ambientes fechados e pouca ventilação favorecem a proliferação de microorganismos, elevando o risco de contágio. “O sistema imunológico das crianças ainda está em desenvolvimento, tornando-as mais suscetíveis a essas doenças”, explica Vanessa.

Veja as doenças mais comuns no outono e seus sintomas:

Gripe e resfriado: febre, tosse, coriza, espirros e dores no corpo

febre, tosse, coriza, espirros e dores no corpo Sinusite: congestão nasal, dor de cabeça e secreção espessa

congestão nasal, dor de cabeça e secreção espessa Otite: dor de ouvido intensa, febre e irritabilidade

dor de ouvido intensa, febre e irritabilidade Pneumonia: febre alta, dificuldade para respirar e cansaço excessivo

Se a criança apresentar sintomas persistentes ou sinais de piora, é fundamental buscar atendimento médico para evitar complicações.

Dicas para proteger as crianças no outono

Mantenha a vacinação em dia: a vacina contra a gripe é essencial para proteger contra as complicações do vírus. Evite locais fechados e pouco ventilados: o contato próximo em ambientes com pouca circulação de ar facilita o contágio. Incentive a hidratação: ar seco pode irritar as vias respiratórias; oferecer água frequentemente é essencial. Higienize bem as mãos: ensinar as crianças a lavar as mãos com frequência reduz o risco de contaminação por vírus e bactérias. Cuide da alimentação: uma dieta rica em frutas, legumes e proteínas ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Atenção às roupas: agasalhar bem as crianças, mas sem exageros, evita choques térmicos que podem desencadear doenças.

Acompanhamento pediátrico

Vanessa Tirloni reforça que o acompanhamento pediátrico é essencial para monitorar a saúde da criança, especialmente em períodos de maior vulnerabilidade. “Pais e responsáveis devem estar atentos aos primeiros sintomas e não hesitar em procurar um especialista quando necessário”, alerta.

Com prevenção e cuidados adequados, é possível passar o outono sem grandes preocupações e garantir a saúde dos pequenos durante toda a estação.