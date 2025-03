Cuidados com a saúde no outono

A baixa umidade relativa do ar e a queda da temperatura são as principais características do outono, que chega ao Brasil no dia 20 de março. A estação é a transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Intmet). As mudanças provocadas podem afetar a saúde e o bem-estar da população.

O outono coincide com o reaparecimento de algumas doenças respiratórias, como a asma. “As doenças alérgicas e virais também podem ser um problema, já que as temperaturas mais baixas tendem a deixar ambientes mais fechados com maior probabilidade de contaminação. Podemos citar bronquite, sinusite, rinite, otite, olhos vermelhos e irritados”, aponta o médico e professor de medicina da Faseh, integrante do ecossistema Ânima, Alexandre Cortez do Amaral.

De acordo com o especialista, a melhor maneira de evitar essas doenças ou o aumento dos sintomas em quadros crônicos é manter a alimentação saudável e a atividade física regular, evitar aglomerações e ambientes fechados com muitas pessoas, poeira e fumaça. “Além disso, é fundamental ingerir água durante todo o dia, reforçar o sistema de defesa do organismo com alimentos ricos em vitamina A (cenoura, manga, brócolis, alface e ovo), vitamina C (laranja, acerola, limão, mamão, abacaxi), vitamina E (azeite, molho de tomate, semente de girassol), zinco (carne vermelha, frango, peixe, fígado)”, explica.

Sintomas

O médico lembra que os sintomas característicos dependem da doença envolvida, mas, em geral, são tosse seca, coriza, congestão nasal, olhos vermelhos e ardência, falta de ar, espirros. “Se forem quadros virais ou bacterianos, alguns sintomas tendem a ser mais impactantes como dor de cabeça, febre, vômitos, diarreia, prostração. Em geral, os idosos podem ter um grau de comprometimento maior e essa população deve estar com o calendário vacinal em dia para evitar doenças mais graves ou o agravamento, nutrição adequada, hidratação e evitar aglomerações nesse período”, ressalta. Caso sejam identificados os sintomas, o paciente deve procurar atendimento médico o mais breve possível, evitando o agravamento das doenças típicas dessa época do ano.

