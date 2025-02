Bronquite: entenda a doença que causou a internação do Papa Francisco

O papa Francisco, 88, foi hospitalizado para exames e tratamento de bronquite, afirmou o Vaticano nesta sexta-feira (14/2). "Nesta manhã, ao final de suas audiências, o Papa Francisco foi internado no Policlinico Agostino Gemelli [em Roma] para realizar alguns exames diagnósticos necessários e para continuar seu tratamento de bronquite, que ainda está em andamento, em um ambiente hospitalar," disse a Santa Sé, em comunicado.





O papa vinha mantendo sua agenda diária de compromissos e realizando reuniões na residência do Vaticano, onde mora. Na quarta-feira (12/2), ele se reuniu com a primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, a Janja, e nesta sexta, encontrou-se com o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, antes de ser hospitalizado. Na terça, ele fez uma aparição em vídeo no popular festival de música Sanremo da Itália.





O que é a bronquite?





A bronquite é caracterizada como uma inflamação dos brônquios, que são responsáveis por conduzir o ar do nariz até os pulmões.



Causas





A doença pode ser originada por diversos fatores, como infecções virais ou bacterianas, reações alérgicas e exposição a poluentes ambientais, como fumaça de cigarro e produtos químicos.



Sintomas da bronquite





Entre os sintomas mais comuns, estão:





- Tosse com produção de muco



- Chiado no peito



- Sensação de peso no peito



- Febre



- Cansaço



- Falta de ar



- Irritação na garganta



- Lábios arroxeados



- Coriza



Quais são os tipos de bronquite?





São três as classificações quanto ao tipo de bronquite:





- Bronquite aguda: infecção transitória dos brônquios, comumente relacionada a outras condições, como gripes. Na maioria das vezes, dura de uma a duas semanas.



- Bronquite crônica: se manifesta por crises frequentes de bronquite, que acontecem por mais de três meses ao ano, com piora dos sintomas pela manhã. Esse caso demanda acompanhamento médico contínuo, pois esses pacientes são mais suscetíveis a outras doenças respiratórias, como pneumonia. Os sintomas, além dos comuns, incluem inchaço nos tornozelos, pernas e pés. Essa condição é chamada também bronquite asmática.



- Bronquite alérgica: acontece por causa da exposição a substâncias alérgicas, como fumaça de cigarro e outros poluentes.





Qual é o tratamento para a bronquite?





O tratamento varia conforme a causa. Entre os mais comuns, estão:





- Uso de antibióticos, para infecção bacteriana



- Broncodilatadores, para infecções virais



- Inalações com soro fisiológico e hidratação constante das vias nasais





O tratamento também pode ser feito por meio de remédios complementares a fim de aliviar sintomas como coriza e febre. É aconselhável ainda repouso e ingestão abundante de líquido.







Há cura?





Sim, exceto no caso da bronquite crônica, que não tem cura definitiva. Evitar substâncias irritantes, como a fumaça de cigarro, pode ajudar a prevenir crises.





Diagnóstico de bronquite





A detecção da doença é geralmente realizada por um médico com base na história clínica do paciente e no exame físico. Exames de imagem, como radiografias de tórax, podem ser feitos para excluir outras condições.





Em certas situações, exames de espirometria (teste de função pulmonar) podem ser usados para avaliar a função respiratória.





Qual o profissional devo procurar?





Diante de sintomas de bronquite, é indicado procurar um clínico geral ou um pneumologista. O clínico geral pode realizar uma avaliação inicial e, se necessário, encaminhá-lo para um especialista, como o pneumologista, que é o médico especializado em doenças respiratórias.

