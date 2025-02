5 erros comuns que pioram a hemorroida e que devem ser evitados

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A hemorroida é uma doença comum que gera desconforto por inflamar e dilatar veias na região do reto e ânus. Essa inflamação é causada por um aumento da pressão das veias nessa região, normalmente originada por obesidade, gravidez, constipação intestinal, ficar sentado no vaso sanitário por muito tempo, dieta pobre em fibras ou outros fatores que podem influenciar nessa dilatação dos vasos.

Dentre os principais sintomas dessa condição estão:

Coceira

Inchaço

Fissuras

Dores locais ou circunstanciais

Sangramentos

O desconforto é um dos principais sintomas, principalmente ao evacuar ou sentar-se no vaso sanitário

Para prevenir que esses sintomas se agravem e a doença escale a um quadro de desconforto ainda maior, existem hábitos que devem ser evitados. André Augusto Pinto, cirurgião do aparelho digestivo na Clínica Gastro ABC, lista cinco deles:

Comer alimentos apimentados

Comidas picantes não causam hemorroidas, mas podem se tornar um fator de agravamento dos sintomas para quem já possui a doença. Isso acontece, pois a pimenta pode irritar a mucosa do trato gastrointestinal, irritando as veias da região anal.

Uso de papel higiênico

O uso do papel higiênico pode piorar a irritabilidade da pele ao redor do ânus devido ao atrito gerado ao esfregá-lo. Por mais que seja de boa qualidade, o papel higiênico ainda possui certa asperidade, o que pode causar ardência e sangramentos.

Ficar muito tempo sentado no vaso sanitário

Esse hábito, além de agravar o quadro de hemorroidas, pode ser uma possível causa de desenvolvimento da doença. Isso decorre do fato de que a posição sentada restrinja a circulação e aumenta a pressão nas veias, dilatando os vasos sanguíneos. A pressão efetuada de forma prolongada pode causar inchaço e dor nas fissuras.

Constipação

A constipação intestinal pode agravar hemorroidas por dificultar a evacuação, fazendo com que seja necessário um esforço maior para eliminar as fezes. Ao forçar, a pressão aumenta e as veias podem se inchar e dilatar. Dietas ricas em fibras para regular o intestino e hidratação são as principais indicações para tratar as hemorroidas.

Exercícios que exigem muita força

Exercícios físicos são, geralmente, indicados para quem tem hemorroidas por auxiliarem na prevenção dos sintomas e serem eficazes contra a constipação. Porém, aqueles exercícios que exigem o uso de muita força, como musculação e halterofilismo, podem aumentar o prolapso hemorroidário e causar dor, sangramentos e externalização das veias.

“A principal maneira de evitar que as hemorroidas se desenvolvam ou de aliviar o desconforto causado pela doença é uma mudança no estilo de vida. Hábitos saudáveis, como manter uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos moderados, são importantes para prevenção e alívio dos sintomas”, explica o especialista.

As recomendações para tratamento das hemorroidas são:

Beber muita água para manter as fezes macia

Fazer banhos de assento em água morna para aliviar a dor e a inflamação

Uso de cremes ou pomadas tópicas para reduzir a dor e o inchaço

Para casos mais extremos, alguns procedimentos como ligadura elástica, escleroterapia e hemorroidectomia grampeada são indicados para amarração ou secamento dos vasos dilatados.