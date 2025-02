Pesquisadores fazem descoberta chocante sobre Alzheimer

O Alzheimer é a forma mais comum de demência no mundo, afetando mais de 35 milhões de pessoas. Mas o que sempre intrigou os cientistas é por que as mulheres têm o dobro de chances de desenvolver a doença em comparação aos homens. Uma nova pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) trouxe uma descoberta inovadora: baixos níveis da molécula carnitina no sangue podem estar ligados ao Alzheimer em mulheres.



O estudo, realizado com 125 pessoas acima dos 60 anos, no Brasil e nos Estados Unidos, revelou que mulheres com perda de memória apresentavam níveis reduzidos de carnitina, uma substância essencial para a produção de energia no cérebro. “Essa descoberta não apenas ajuda a entender melhor os mecanismos da doença, mas também abre portas para novas estratégias de prevenção e diagnóstico precoce, que podem ser fundamentais para conter a progressão do Alzheimer.”, afirma o nutrólogo Gustavo de Oliveira Lima.

Mas, afinal, o que é a carnitina, como sua deficiência pode impactar o cérebro e como podemos garantir níveis adequados dessa substância para proteger a saúde cognitiva?



O papel da carnitina no organismo e no cérebro

A carnitina é uma molécula produzida no fígado e nos rins, e tem um papel fundamental no metabolismo energético do corpo. Sua principal função é transportar ácidos graxos para as mitocôndrias, onde serão transformados em energia. Esse processo é essencial para o funcionamento celular, especialmente nas células do cérebro, que demandam altos níveis de energia para operar corretamente.



Além da produção natural pelo corpo, a carnitina pode ser obtida através da alimentação, estando presente em carnes vermelhas, ovos, laticínios e leguminosas.



A pesquisa da UFRJ sugere que, em algumas mulheres, os níveis de carnitina podem ser insuficientes, prejudicando a produção de energia no cérebro e favorecendo processos neurodegenerativos. “Essa deficiência pode estar ligada a fatores hormonais, genéticos ou mesmo dietéticos, o que reforça a importância da alimentação na saúde cerebral.”, alerta o médico.





Baixa carnitina e alzheimer: qual a relação?

Os cientistas ainda estão investigando por que as mulheres são mais suscetíveis à deficiência de carnitina e como isso impacta diretamente o risco de Alzheimer. No entanto, já existem algumas hipóteses:



Déficit energético no cérebro

A carnitina é essencial para que as células do cérebro tenham energia suficiente para funcionar corretamente. Quando há deficiência dessa molécula, ocorre um déficit energético nos neurônios, o que pode levar à degeneração cerebral progressiva.



Ação protetora contra inflamação e estresse oxidativo

A carnitina tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando a reduzir o estresse oxidativo – um dos fatores-chave no desenvolvimento do Alzheimer. Mulheres com níveis reduzidos de carnitina podem estar mais vulneráveis ao dano celular causado pelos radicais livres.



Influência dos hormônios femininos

Os hormônios sexuais femininos, como o estrogênio, influenciam o metabolismo energético do cérebro. Após a menopausa, a queda desses hormônios pode impactar os níveis de carnitina, tornando as mulheres mais suscetíveis a problemas cognitivos.



Diagnóstico e tratamento: a nova fronteira contra o alzheimer

A descoberta sobre a carnitina pode ter um impacto significativo no diagnóstico precoce do Alzheimer. Com exames de sangue que avaliem os níveis dessa molécula, médicos poderão identificar pacientes em risco antes do surgimento dos sintomas mais severos. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de intervenção eficaz.

Atualmente, o tratamento do Alzheimer se baseia no controle dos sintomas e na tentativa de retardar a progressão da doença. No entanto, a pesquisa da UFRJ abre um novo caminho para estudos que avaliem se a reposição de carnitina pode ser uma estratégia para proteger o cérebro e prevenir o avanço da doença em mulheres com predisposição.



Como aumentar os níveis de carnitina naturalmente?

Embora mais estudos sejam necessários para confirmar a relação entre suplementação de carnitina e prevenção do Alzheimer, garantir níveis adequados dessa substância na alimentação pode ser uma estratégia promissora para a saúde cerebral.



Aqui estão alguns alimentos ricos em carnitina que devem fazer parte da sua dieta:

Carnes Vermelhas (principalmente cordeiro e carne bovina)

Peixes (salmão e bacalhau)



Frango



Ovos



Leite e derivados (iogurte, queijo)



Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)



Abacate (embora em menor quantidade, é uma fonte vegetal interessante)



Para mulheres vegetarianas ou veganas, pode ser interessante avaliar os níveis de carnitina com um profissional de saúde e, se necessário, considerar alternativas como a suplementação.



Prevenção: além da alimentação, o que mais pode proteger o cérebro?

Além de manter bons níveis de carnitina, outros hábitos podem ajudar a proteger o cérebro do envelhecimento precoce e reduzir o risco de Alzheimer:



Exercícios físicos regulares: Atividades aeróbicas aumentam o fluxo sanguíneo cerebral e ajudam a preservar a memória.

aumentam o fluxo sanguíneo cerebral e ajudam a preservar a memória. Sono de qualidade: Dormir bem é essencial para a regeneração das células do cérebro.



Dormir bem é essencial para a regeneração das células do cérebro. Controle do estresse: O estresse crônico aumenta a inflamação e acelera o declínio cognitivo.



O aumenta a inflamação e acelera o declínio cognitivo. Dieta anti-inflamatória: Além da carnitina, nutrientes como ômega-3 , vitamina B12, cúrcuma e flavonoides das frutas vermelhas também ajudam a proteger o cérebro.



Além da carnitina, nutrientes como , vitamina B12, cúrcuma e flavonoides das frutas vermelhas também ajudam a proteger o cérebro. Exercícios cognitivos: Aprender novas habilidades, ler, fazer palavras-cruzadas ou tocar instrumentos musicais mantém o cérebro ativo.



A pesquisa da UFRJ traz um avanço significativo para entender por que as mulheres são mais vulneráveis ao Alzheimer e como a carnitina pode ser uma peça-chave na prevenção e no diagnóstico precoce da doença.

Com essa nova informação, é possível pensar em estratégias personalizadas para a saúde das mulheres, desde a adoção de uma alimentação rica em carnitina até exames que monitorem seus níveis ao longo da vida.

“Se você deseja proteger sua saúde cerebral e reduzir os riscos de Alzheimer, comece agora a investir em hábitos saudáveis e consulte um profissional para avaliar suas necessidades nutricionais. O cérebro agradece!”, recomenda Gustavo.

