O Alzheimer começa com perda de memória, mas apenas recente. Depois, o paciente perde até memórias antigas, delira e perde coordenação motora, que tem relação com o cérebro.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a principal causa de demência. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que atualmente cerca de 50 milhões de pessoas convivem com a doença, número que pode atingir 65 milhões até 2030. Neste cenário, o diagnóstico precoce surge como um pilar fundamental no enfrentamento da doença, permitindo intervenções que retardam sua progressão e melhoram a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias.

"O Painel Molecular é uma ferramenta crucial para pacientes com histórico familiar de Alzheimer ou com alterações cognitivas iniciais. A análise genética oferece informações que podem orientar decisões de prevenção e acompanhamento médico de forma personalizada," explica Luis Otavio Teixeira, sócio-proprietário da Humana e especialista em Gestão e Garantia da Qualidade Laboratorial.

A doença de Alzheimer é mais prevalente em idosos, mas pode ocorrer precocemente, antes dos 65 anos. Nesses casos, o diagnóstico é desafiador, devido à semelhança dos sintomas com transtornos psiquiátricos. Levindo Teixeira, sócio-proprietário da Humana e farmacêutico bioquímico especialista em Gestão e Garantia da Qualidade Laboratorial, destaca que o exame não é apenas para quem apresenta sintomas: "Ele é indicado para indivíduos assintomáticos que desejam determinar seu risco genético, possibilitando um acompanhamento preventivo."

Além de auxiliar na identificação precoce da doença, o Painel Molecular contribui para o combate à desinformação, uma vez que muitas crenças equivocadas ainda cercam o Alzheimer, dificultando o acesso a informações confiáveis e a busca por ajuda especializada.

A Humana Laboratório e Vacinação, com sua expertise, reafirma seu compromisso com a saúde pública, promovendo a disseminação de conhecimento e acesso a exames de alta tecnologia.

Combatendo a desinformação

A desinformação, no entanto, continua sendo um grande obstáculo. Muitos acreditam que o Alzheimer é uma consequência natural do envelhecimento ou que seus sintomas são apenas "esquecimentos normais". Essas crenças atrasam a busca por ajuda médica, diminuindo as chances de intervenções precoces. Além disso, as fake news relacionadas a supostas curas milagrosas ou tratamentos não comprovados criam falsas esperanças e desviam o foco de abordagens cientificamente validadas.

“É essencial promover campanhas de conscientização que informem a população sobre os sintomas, a importância dos exames precoces e as opções de tratamento disponíveis. A educação e a informação correta são fundamentais para desmistificar a doença e incentivar a busca por ajuda médica.” finaliza o sócio-proprietário da Humana Laboratório e Vacinação