Com as estratégias certas e o apoio de profissionais qualificados, é possível atravessar a menopausa com saúde, equilíbrio e qualidade de vida

A menopausa, uma fase natural na vida da mulher, pode trazer desafios que impactam o dia a dia, como ondas de calor, insônia e alterações de humor. Para ajudar as mulheres a enfrentarem essa transição de forma mais saudável, a diretora associada de assuntos médicos da Organon, Nanci Utida, compartilha dez estratégias para cuidar do corpo e da mente durante essa etapa.





Adote uma alimentação balanceada



Invista em uma dieta rica em cálcio, vitamina D, proteínas e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam a prevenir a perda óssea, o envelhecimento celular, prevenindo doenças como a osteoporose.





Pratique atividades físicas regularmente



Praticar atividades aeróbicas e de resistência contribui para o controle do peso, fortalece os ossos e alivia sintomas como alterações de humor e irritabilidade.





Controle o peso



Manter um peso saudável ajuda a reduzir sintomas como dores articulares e ondas de calor, além de minimizar os riscos de doenças cardiovasculares e diabetes. É importante lembrar que, nesta fase, o metabolismo tende a ficar mais lento, o que pode facilitar o ganho de peso, exigindo atenção redobrada à alimentação e aos hábitos de vida.





Cuide do sono



Adote uma rotina relaxante antes de dormir, evite o uso de telas e crie um ambiente confortável. Um sono de qualidade melhora a energia e a produtividade no dia a dia.





Gerencie o estresse



Práticas como meditação e yoga são aliadas para o bem-estar emocional e ajudam a minimizar sintomas psicológicos como irritabilidade e ansiedade.





Dedique atenção à pele e ao cabelo



As mudanças hormonais na menopausa podem afetar a saúde da pele e dos cabelos. Invista em hidratação regular, produtos específicos para reposição de nutrientes e, se necessário, tratamentos específicos para manter a autoestima em dia.





Evite tabaco e álcool em excesso



O cigarro e o consumo elevado de bebidas alcoólicas podem intensificar os sintomas da menopausa e aumentar os riscos de doenças como osteoporose e problemas cardiovasculares.





Consulte regularmente o ginecologista



Acompanhar a saúde com um especialista é essencial para monitorar os níveis hormonais, realizar exames preventivos (como mamografia e Papanicolau) e avaliar a saúde óssea.





Avalie terapias hormonais e alternativas



Converse com seu médico sobre as opções mais adequadas para aliviar os sintomas da menopausa. A terapia hormonal, com reposição de estrogênio isolado ou combinado com progesterona, é indicada para mulheres com sintomas moderados a graves, mas não é a única alternativa.

Outros tratamentos, como antidepressivos em baixas doses, medicamentos para osteoporose, lubrificantes vaginais e suplementação de cálcio, vitamina D e magnésio, também podem ajudar. Além disso, terapias complementares, como acupuntura e fitoterapia, podem ser consideradas para quem busca opções não hormonais.





Informe-se e busque orientação



Compreender as mudanças que ocorrem no corpo durante a menopausa é fundamental para tomar decisões mais conscientes sobre tratamentos e autocuidado. De acordo com Nanci Utida, os sintomas mais comuns incluem ondas de calor, insônia, alterações de humor, ganho de peso e perda de densidade óssea. Esses sinais podem impactar a autoestima e aumentar os riscos de problemas de saúde, reforçando a importância do acompanhamento médico.





Atenção à menopausa precoce





Para mulheres que enfrentam a menopausa antes dos 40 anos, o acompanhamento médico é ainda mais importante. A queda hormonal precoce pode intensificar sintomas e aumentar os riscos de osteoporose e doenças cardiovasculares. Além disso, o impacto emocional dessa condição merece atenção especial.



"A menopausa precoce muitas vezes afeta a autoestima e a saúde emocional, principalmente devido à interrupção inesperada da fertilidade", explica a médica.





O papel do médico e dos hábitos saudáveis





Segundo a especialista, a escolha do tratamento ideal para os sintomas da menopausa deve ser personalizada, considerando o histórico de saúde, a intensidade dos sintomas e as preferências da mulher.



"A terapia hormonal é indicada para mulheres com sintomas moderados a graves, mas não é a única alternativa. O mais importante é buscar orientação médica para decidir a melhor abordagem e adotar hábitos saudáveis", orienta.



