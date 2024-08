Com cuidados adequados, é possível lidar com a situação e continuar vivendo uma vida saudável, ativa, e mais feliz

A menopausa é um processo pelo qual todas as mulheres vão passar. Porém, para algumas, esse momento traz uma série de desconfortos físicos e psicológicos. Dois sintomas da menopausa que comumente interferem na qualidade de vida são as ondas de calor, conhecidas como fogacho, e o suor excessivo.

“Embora não seja possível evitar que a menopausa aconteça, as mulheres podem passar por esse momento com mais tranquilidade, aliviando esses calores intensos”, garante a doutora em engenharia biomédica, cientista, farmacêutica e cofundadora e CEO da Bio Meds Brasil, fabricante de implantes absorvíveis para tratamentos de reposição hormonal, Izabelle Gindri.

Por que as ondas de calor ocorrem?

A menopausa é um período em que há uma queda brusca na produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Uma das funções do estrógeno é regular a temperatura corporal. Sem esse regulador, o corpo fica mais sensível a pequenas alterações na temperatura. Em outras palavras, o corpo entende que está superaquecido ao sofrer uma pequena mudança de temperatura e dispara uma série de reações para tentar conter o aumento percebido.

Os vasos sanguíneos dilatam, aumentando a circulação de sangue para a superfície da pele. Com isso, a pele fica ruborizada, avermelhada. Para ajudar a esfriar a pele, o corpo aumenta a produção de suor, uma vez que suor ajuda a esfriar a pele ao evaporar. Essa situação pode se manifestar de várias maneiras, incluindo suores noturnos, suores frios ou calorosos e suores excessivos em situações normais.

Muito além do físico

"Imagina que você está em uma importante reunião de trabalho, ou em um encontro com as amigas e de repente começa a sentir aquele calor que vem subindo, o corpo esquenta, o rosto fica vermelho e a testa começa a suar. Bate aquela vergonha, apreensão do que os outros irão pensar, e a autoconfiança vai lá embaixo. Passar frequentemente por esse constrangimento pode se tornar uma preocupação que gera ansiedade e estresse, podendo inclusive afetar o rendimento no trabalho", diz Izabelle Gindri.

É difícil administrar essa situação?

Existem maneiras de lidar com estes sintomas. Uma das principais é manter um estilo de vida saudável e equilibrado. Isso inclui se exercitar regularmente, ter uma alimentação equilibrada e evitar o consumo excessivo de álcool e cafeína, que podem agravar a sensação. Além disso, existem tratamentos medicamentosos que podem ajudar no controle dos sintomas. Isso inclui a terapia de reposição hormonal (TRH).

A TRH envolve a administração de hormônios com o objetivo de normalizar seus níveis e, dessa forma, resolver os sintomas e melhorar a qualidade de vida na menopausa. Existem diversas opções de TRH atualmente, seja por medicamentos orais, adesivos e implantes subcutâneos. "É importante que cada mulher discuta com seu médico para personalizar o tratamento de acordo com suas necessidades individuais e avaliar cuidadosamente os riscos e benefícios", reforça Izabelle Gindri.

Qual o benefício da TRH por implante?

A especialista explica que o principal benefício deste tipo de tratamento é a diminuição dos efeitos colaterais envolvidos com a utilização dos hormônios. A aplicação dos implantes subcutâneos é um procedimento ambulatorial indolor, feito por profissionais médicos treinados e capacitados para uma implantação segura. Após a aplicação, não é necessário realizar a remoção dos implantes, pois eles são completamente absorvidos pelo organismo.

“É importante lembrar que o excesso de suor na menopausa é um sintoma normal e comum, e não é um sinal de doença. No entanto, se a sudorese estiver interferindo significativamente na qualidade de vida da mulher, é importante procurar orientação médica. Com cuidados adequados, é possível lidar com a situação e continuar vivendo uma vida saudável, ativa, e mais feliz”, indica a cientista.