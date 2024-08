Seu filho nasceu, e agora? Provavelmente, se você é ou foi mãe de primeira viagem, já fez esse questionamento. As primeiras semanas de um recém-nascido podem ser intensas, principalmente porque aí se apresenta um novo universo.

Você vai descobrir que pode fazer muita coisa com uma mão só, já que a outra está sempre segurando o bebê; que tem uma capacidade incrível de dormir menos; ficará mal-humorada muitas vezes, principalmente se dormir pouco, mas superará isso; vai sofrer pelo seu filho algumas vezes, como na hora de dar vacina, mas saberá que isso faz parte e é para o bem dele; se desesperará diante das cólicas ou quando seu filho cair e se machucar, mas isso vai passar.

Diante de tantas incertezas e desafios, a pediatra do Prontobaby Hospital da Criança, Maria Laura Oliveira Joia, dá cinco dicas ara mães de primeira viagem:





Amamentação







O ideal é que essa seja a única fonte de alimentação de seu bebê. Caso não seja possível, consulte o pediatra para escolher a melhor opção. Lembre-se que a amamentação é livre demanda do bebê.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a amamentação exclusiva até os seis meses traz inúmeros benefícios para mãe e filho. O principal é a proteção contra infecções gastrointestinais. O início precoce do aleitamento materno , dentro de uma hora após o nascimento, protege o recém-nascido de adquirir infecções e reduz a mortalidade neonatal.O resquício do cordão umbilical , normalmente, cai até o décimo quinto dia de vida do bebê. Ele é um resíduo que ligava o bebê à mãe e é totalmente natural.Deve ser higienizado com álcool 70%, todos os dias, a cada troca de fraldas.

Lave bem as suas mãos, higienizando das unhas aos punhos. Dê preferência ao sabão neutro. Molhe o algodão ou a toalha com o álcool 70% e passe por toda a região em volta do umbigo.







Banho de sol







É essencial para ativar a vitamina D, porém deve ser breve, em média de 10 a 15 minutos, por dia. Evite horários de maior incidência dos raios ultravioletas, entre 10h e 16h.





O sol para recém-nascido é um fator crucial para a saúde e o crescimento dos músculos e ossos. Além disso, o sistema imunológico dos bebês ainda é muito frágil, o banho de sol também pode ajudar o seu fortalecimento.







Cólicas







Cólicas são comuns até o terceiro mês de vida e é condição transitória, sem riscos de vida. Além disso, não atrapalha no desenvolvimento da criança. Pode ocorrer devido a imaturidade do sistema gastrointestinal do recém-nascido.

Massagens, compressas mornas e alguns medicamentos podem auxiliar. O último deve ser recomendado pelo pediatra.







Acompanhamento pediátrico







Em média, a primeira consulta deve ser realizada nos primeiros quinze dias de vida. Após este período, as consultas devem ser mensais para o acompanhamento adequado.







Dica extra para as mamães







"Sabemos que a rotina vai exigir muito de você, principalmente nos primeiros meses. Além de uma rede de apoio, mantenha uma boa alimentação, horário de sono regular e lembre-se que você não precisa dar conta de tudo. Aceite ajuda", recomenda Maria Laura Oliveira Joia.