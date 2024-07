No momento de ensinar, se os responsáveis ouvirem um "não quero guardar brinquedo" acompanhado de um pezinho batendo nervoso no chão, a dica é não desanimar, nem se intimidar

Seu filho ainda não sabe arrumar a própria cama ou guardar os brinquedos após utilizá-los? Saiba que a partir dos dois anos, algumas “tarefinhas” já podem ser inseridas na rotina das crianças. E, com o período das férias, há mais tempo entre os integrantes da família - sendo uma boa oportunidade para estimular as noções de organização e de higiene.





Pais, mães e responsáveis que trabalham fora acabam se vendo diante da necessidade de deixar a arrumação da casa por conta de faxineiros diaristas, por exemplo. Já entre as famílias que não têm como arcar com este serviço, por vezes, a solução é deixar para quando algum adulto da casa tiver tempo para fazer.





Mas, criar a consciência para manter tudo limpo e organizado no ambiente em que vive não pode ser deixado para anos depois. “A partir dos dois anos, a criança pode começar a contribuir com a organização do lar”, defende Helianna Lourenço, pedagoga da Faculdade Una Pouso Alegre, no Sul de Minas.





Mãe de dois filhos em idade escolar, Helianna ensina: “criança aprende com exemplo. A partir do momento em que ela percebe a importância dessas ações no núcleo familiar, ela repete tal ação. A criança tem percepção aguçada e gosta de um ambiente organizado, limpo, confortável, e tudo isso inspira segurança. Portanto, é imprescindível explicar para ela, desde cedo, que todos somos responsáveis por este ambiente”.





No momento de ensinar, se os responsáveis ouvirem um “não quero guardar brinquedo” acompanhado de um pezinho batendo nervoso no chão, a dica é não desanimar, nem se intimidar. “Birra é vontade de chamar a atenção dos pais. E neste momento significa a ausência de conexão com os responsáveis”, explica a pedagoga. A solução mais positiva nesta hora é deixar a birra passar e, em um momento de “tranquilidade e conexão com a criança”, voltar a estabelecer combinados e traçar tarefas que já estejam de acordo com a idade.





Se o responsável não estiver de férias junto da criança, não tem problema. Há finais de semana e feriados prolongados que também podem servir de época importante para estas conexões em nome do bem-estar geral.





Dez minutos para educar

“Em casa, a todo momento, sujamos um copo, espalhamos sapatos, as crianças tiram brinquedos de lugar... Por isso, se traçarmos combinados isso não levará nem dez minutos para ser executado pela criança. Lembre-se que o exemplo arrasta - o bom e o ruim”, alerta Helianna.





Mas, o que significa aprender com o exemplo? Há pais e mães que são desorganizados também e não ligam para as questões da casa. Neste caso, como despertar em si mesmo a conscientização para a limpeza e organização do lar? Como fazer esta autocrítica?

A pedagoga argumenta que “desorganização gera improdutividade, desperdício”. E tem mais: sentimentos desagradáveis entre os moradores da casa podem derivar de um ambiente com desorganização e falta de higiene. “A ação e a conscientização precisa vir de fora, do adulto, pois, às vezes a pessoa está tão enraizada com aquele ambiente ruim, que não percebe como aquele espaço poderia ser infinitamente melhor, mais confortável e acolhedor”, compara. Sendo assim, a dica é: observe a sua rotina e busque melhorar.



Circular

Outra dica da pedagoga é: “ensine o desapego a seus filhos. Seja de roupas que não servem mais, brinquedos que não fazem mais sentindo. Estimule a doação, mas também, a utilização circular dos objetos”, indica. Atualmente, há uma profusão de brechós para todo tipo de itens. Há também inúmeros grupos de desapegos nas redes sociais. “Hoje, pode-se também fazer negócio com o que não se usa mais”, sugere.





Helianna indica ainda que, estabelecer pequenas obrigações para a criança como secar as vasilhas utilizadas nas refeições e juntar o lixo podem se tornar uma obrigação deste ou daquele filho, em rodízios. Dependendo das situações, é possível até mesmo dar um pequeno brinde, como um bombom, para quem cumprir tudo na semana. “Prêmios não são imorais nem ilegais e servem de estímulo aos combinados e obrigações cumpridas”.

Confira seis tarefas domésticas para ensinar às crianças a partir dos dois anos:

1. Arrumar a cama

2. Guardar brinquedos e livros

3. Colocar a roupa suja no cesto

4. Ajudar a alimentar os animais de estimação

5. Limpar pequenas sujeiras

6. Ajudar a guardar as compras de mercado