Por Vanessa Tavares

Você sabia que as fases da lua podem afetar diretamente várias questões da sua vida aqui na Terra? Pois é, inclusive no que diz respeito ao cuidado com os cabelos. Muitas vezes, ouve-se dizer que cortar os cabelos de acordo com as fases da lua pode fazer uma grande diferença no visual e na saúde dos fios.



O ciclo de crescimento e queda capilar tem muito a ver com esses ciclos lunares. Cada fase da lua é mais adequada para determinados cuidados e procedimentos capilares. Quer entender melhor como isso funciona e o que mudar na sua rotina de cuidados capilares em cada uma das fases da lua? Vamos descobrir!



Lua Nova: A Fase Ideal para Grandes Mudanças



A Lua Nova é o momento perfeito para grandes mudanças e novos projetos, inclusive quando se trata de cuidar dos cabelos. Se você está pensando em mudar radicalmente o penteado ou pintar os fios, essa é a fase ideal para isso. Além disso, é um ótimo período para investir em tratamentos capilares intensivos como hidratação, nutrição e restauração.



De acordo com especialistas, qualquer tratamento ou procedimento realizado durante a Lua Nova tende a ter uma maior durabilidade. Portanto, não hesite em apostar em cuidados intensivos nesse momento.



Como a Lua Crescente Pode Ajudar no Crescimento dos Fios?



Se seus cabelos estão ressecados e quebradiços, a Lua Crescente é a melhor fase para investir no corte e tratamento dos fios. Cortar as pontas durante essa fase pode acelerar o crescimento dos cabelos, deixando-os mais fortes e brilhantes.



As mudanças pequenas podem fazer uma grande diferença. Aproveite esta fase para deixar seus cabelos mais naturais e saudáveis. Além disso, é um excelente momento para eliminar aquele corte de cabelo que não agradou muito.

Qual a Melhor Fase Lunar para Cabelos Volumosos?



Se seu objetivo é ter cabelos volumosos, a Lua Cheia é a fase perfeita para aparar os fios. Cortar os cabelos durante esta fase pode fazer com que eles fiquem mais grossos e resistentes aos tratamentos químicos.

A nutrição capilar também é extremamente eficaz durante a Lua Cheia, uma vez que as cutículas capilares absorvem melhor os produtos. Portanto, não se esqueça de incluir essa etapa no seu cronograma capilar.



Quando Investir nos Cuidados Capilares na Lua Minguante?



A Lua Minguante é uma fase mais introspectiva e é excelente para quem busca menos volume ou tem cabelos mais fracos que sofrem com quedas. Se você deseja que o crescimento dos fios desacelere, essa fase é a mais indicada para cortar os cabelos.



Para aquelas que amam colorir os cabelos e desejam que eles cresçam mais devagar, esta é a melhor fase lunar. Afinal, o crescimento das mechas estará desacelerado nesse período.



Dicas Práticas para Aproveitar as Fases da Lua

- Lua nova: invista em mudanças radicais e tratamentos intensivos.

- Lua crescente: corte as pontas para acelerar o crescimento e fortalecer os fios.

- Lua cheia: aposte em aparar os fios para obter mais volume e resistência.

- Lua minguante: corte os cabelos se deseja menos volume e crescimento desacelerado.



Utilizar as fases da lua ao seu favor pode trazer muitos benefícios para a saúde e estética dos seus cabelos. Portanto, aproveite cada fase lunar para realizar o cuidado específico que seus fios necessitam.



Agora que você sabe como cada fase da lua pode influenciar no cuidado com os cabelos, é só colocar essas dicas em prática e observar os resultados. Boa sorte e aproveite!