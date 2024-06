A micropigmentação ganha cada vez mais espaço como uma forte tendência no mercado de beleza feminino. O avanço tecnológico contribui para o crescimento desse procedimento estético, cujos pigmentos são implantados na pele para corrigir imperfeições ou realçar detalhes. Uma das áreas mais comuns para a aplicação é as sobrancelhas, muitas vezes, para preenchê-las, além da camuflagem de olheiras e da pigmentação labial para proporcionar uma cor mais rosada ou avermelhada, parecendo natural.

A técnica garante maior conforto e comodidade, afinal a ideia é uma duração próxima de um mês, sugerindo uma situação de maquiagem permanente. O procedimento reduz a necessidade de gastar tempo arrumando a sobrancelha ou aplicando corretivos para esconder as olheiras, por exemplo. As sobrancelhas laminadas, com maior volume e levantamento, é uma das preferidas entre as mulheres. Outra opção está nas sobrancelhas retas com um visual considerado elegante, com linhas horizontais, em vez do tradicional arco, que está mais ligado à sensualização do olhar.

As sobrancelhas finas também ganharam mais espaço neste ano. A diferença é que retornam repaginadas, um pouco menos finas que as anteriores, evitando o excesso de depilação, deixando-as mais suaves, delicadas e sofisticadas.



Mais naturais

Como as tendências muitas vezes se complementam, espera-se que esse também seja o ano das sobrancelhas mais naturais, assim como no caso de cílios, maquiagem, unhas e a harmonização. A proposta é que, cada vez mais, a micropigmentação sirva apenas para preencher falhas. Já em relação aos lábios, a expectativa é uma paleta de cores mais personalizada, adaptando o pigmento, conforme o tom da pele e o cabelo. De forma geral, pode-se esperar também novidades ligadas aos produtos. A consumidora está mais atenta com a qualidade dos cosméticos, assim como as origens. A preferência está naqueles de origem natural e veganos, sem qualquer tipo de exploração animal.

Este ano, a micropigmentação será um dos temas relevantes da "Professional Fair - Belo Horizonte", evento que reúne as principais inovações e tendências de diferentes especialidades brasileiras, como unhas, cabelo, maquiagem e outras duas novidades: um evento dedicado à harmonização facial e o “Meeting Barber Week”, a edição regional do maior evento barber da América.

“As palestras e cursos da Estética e Micro – Feira e Congresso demonstrarão a micropigmentação da vida real. Afinal, para ser uma micropigmentadora profissional, é necessário aprender a lidar com sobrancelhas difíceis, como o formato de vírgula, sem pelos, assimétricas e pele sensível. Com as técnicas certas, ninguém terá dificuldade para criar sobrancelhas simétricas e lindas”, afirma Dani Barbe, especialista em micropigmentação.

A programação apresenta especialistas reconhecidos em suas respectivas áreas, como Renata Tavares na estética; Miriam Mota nos cílios; Rodrigo Ramas na maquiagem; Patrícia Guedes na harmonização; Nágila Torres em nails e Dani Barbe na micropigmentação. As palestras abordarão diferentes enfoques na área da beleza, incluindo unhas, maquiagem, cílios, harmonização e barbearia.

O evento é gratuito para profissionais de beleza e acontece no Expominas, bairro Gameleira, de 23 a 25 de junho, com mais de 150 expositores, 400 marcas, 200 workshops gratuitos e congressos pagos. As inscrições já estão abertas. Informações:https://www.professionalfair.com.br/