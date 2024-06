O livro Treelogia, segunda obra do premiado fotógrafo Cristiano Xavier, é um convite do autor para que as pessoas contemplem a natureza, mais especificamente, as árvores existentes em várias partes do mundo, de forma única. Neste trabalho autoral, Cristiano Xavier imprime sua marca própria ao mostrar a fotografia como arte. Treelogia, da Vento Leste Editora, será lançado neste próximo sábado (15), na Livraria da Rua, na Antônio de Albuquerque, 913, no bairro Funcionários, a partir das 11h.



Mineiro de Belo Horizonte, Cristiano Xavier é fotógrafo desde 1998 e ganhador de diversos prêmios internacionais como o primeiro lugar no concurso mundial “International Landscape Photographer of the Year 2017”. Com 25 anos de carreira, o profissional já morou durante alguns anos nos Estados Unidos e transitou em diversas áreas da arte de fotografar, mas tem a natureza em sua essência.

“Já tive estúdio de fotografia, já fiz trabalhos comerciais, mas a paixão pela natureza sempre me acompanhou, prova disso é este meu novo livro que reúne as árvores sob um olhar completamente diferente”, ressalta Cristiano Xavier.



Nas 220 páginas do Treelogia, o autor apresenta décadas de uma pesquisa fotográfica que o levou a viajar pelos lugares mais remotos do mundo retratando as mais incríveis e belas árvores durante o dia e na escuridão da noite. Cristiano utiliza uma técnica de fotografia peculiar, o light painting, onde usa luz como se fosse um pincel. Nesse sentido, Xavier se utiliza da noite como tela de pintura e revela toda a sua criatividade.

Em seu segundo livro, Cristiano conduz o leitor a ter uma visão da natureza de forma filosófica e contemplativa Cristiano Xavier/Divulgação



Na essência, o livro busca sensibilizar o público para a importância da relação entre o homem e a natureza e na fronteira entre arte e filosofia, sua obra exalta esta ligação por meio da beleza estética, da luz trabalhada e das formas exóticas de diferentes espécimes de árvores, tornando-se um manifesto para as gerações presentes e futuras.



“As árvores me retribuem com uma compreensão mais profunda da própria vida – um presente de perspectiva e tranquilidade que só a sabedoria da natureza poderia me oferecer. Este é um livro que mostra a minha profunda conexão com as árvores, um elo que vai além do simples olhar, tornando-se uma ligação quase espiritual”, observa.



A gênese



Dividido em três grandes capítulos, Treelogia apresenta em seu primeiro bloco a “Gênese” que retrata a as árvores em detalhes, em suas minúcias. Neste capítulo, Cristiano Xavier revela a intimidade das árvores como as raízes, os troncos, as folhas e as sementes. Na segunda parte, O Dia, o autor apresenta um manifesto da união indissolúvel entre a luz e a existência, a terceira e última parte, A Noite, mostra as árvores e os segredos do universo.



Para compor seu segundo livro, o autor inicia sua jornada no sertão de Minas Gerais e adentra vários outros lugares do mundo como a Arábia Saudita, Argentina, Bolívia, Brasil (Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará), Butão, Canadá, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, França, Ilha da Madeira, Indonésia, Irã, Islândia, Itália, Mongólia, Namibia, Nepal, Noruega, Panamá, Peru, Tanzânia e Ilha de Socotra (Yêmen).



Assim como em sua primeira obra lançada em 2018, Magna, Treelogia reafirma o olhar único do autor, que gera verdadeiras experiências visuais.



Serviço:



Lançamento Treelogia em Belo Horizonte

Dia 15 de junho (sábado)

Local: Livraria da Rua (Antônio de Albuquerque, 913 - Funcionários)

Horário: 11h às 15h

Vento Leste editora

Venda: www.ventoleste.com ou www.cristianoxavier.com