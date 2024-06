Houve um tempo em que ser infiel estava relacionado a uma mancha de batom no pescoço. Agora, com a tecnologia e as redes sociais, há outros meios

Uma nova pesquisa realizada pela Ashley Madison, rede social voltada principalmente para pessoas que já estão em um relacionamento, revelou quais signos do zodíaco têm maior probabilidade de trair seus parceiros. O levantamento, que entrevistou 2.579 pessoas entre os dias 18 e 22 de abril de 2024, traz insights interessantes sobre a relação entre astrologia e comportamento infiel.



Apesar da infidelidade ser uma tendência mais humana do que astrológica, certas energias e variáveis no horóscopo podem sugerir uma predisposição ao adultério. Assim, para aqueles curiosos sobre quem poderia estar no Ashley Madison, os dados revelam os signos mais prevalentes entre os infiéis e aqueles que buscam relacionamentos não monogâmicos.

Entre os homens, os leoninos lideram a lista dos maisir, o que pode surpreender aqueles que acreditam na lealdade característica desse signo. A pesquisa mostrou que 15% dos homens infiéis são do signo de leão, conhecido por sua confiança e necessidade de atenção.

Entre as mulheres, sagitário e câncer estão no topo. Sagitarianas, conhecidas por seu espírito livre e desapegado, representam 17% das mulheres que traem, enquanto as cancerianas, tradicionalmente vistas como dedicadas e em busca de profundidade emocional, correspondem a 14%. Estes resultados desafiam as percepções comuns sobre a fidelidade dos signos, sugerindo que a propensão a trair não segue necessariamente os traços astrológicos mais conhecidos.

Essas descobertas podem alterar a percepção que muitos têm sobre determinados signos do zodíaco, mostrando que a infidelidade é um comportamento complexo e multifacetado, influenciado por uma combinação de fatores pessoais e astrológicos.

Confira o ranking completo da pesquisa:

Signos mais infiéis entre as mulheres

Sagitário e câncer Áries Libra Touro Escorpião Capricórnio e gêmeos Aquário Leão e Peixes Virgem

Signos mais infiéis entre os homens