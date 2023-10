683

Uma curtida em uma foto, um comentário ou uma mensagem em particular pode ser algo simples, mas mostra um certo vínculo entre quem curte a publicação e quem recebe a curtida Unsplash







As redes sociais fazem parte da vida de bilhões de pessoas pelo mundo, seja para o trabalho, interagir com amigos e colegas, buscar informações ou até mesmo para namorar . Cada um utiliza como quiser, entretanto, não isenta de causar problemas para o utilizador, principalmente se este estiver em um relacionamento.









De acordo com estudos feitos pela Comscore, o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo. A análise “Tendências de Social Media 2023” mostra que os 131,5 milhões de usuários conectados no Brasil têm passado cada vez mais tempo na internet . A categoria foi a mais consumida em dezembro de 2022, somando 356 bilhões de minutos, o que equivale a 46 horas de conexão por usuário no mês, e representa um aumento de 31% em relação a janeiro de 2020.

O uso das redes sociais por parte dos casais exige responsabilidade, respeito e principalmente empatia. O Especialista em relacionamentos e comportamento, Maicon Paiva, fala de um “medidor de limites”. “Consideramos uma traição quando começa a ocorrer um desvio da energia afetiva, seja do sexo ou da parceria, que antes era dedicada a outra pessoa, agora é para um terceiro.

Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, destaca os principais questionamentos sobre a traição virtual:

Traição por mensagem de celular. Manter o controle nessa hora é fundamental, por mais difícil que possa ser. Se viu toda a conversa e constatou uma mensagem de traição virtual, esclarecer a situação deve ser a sua primeira atitude. Não se humilhe nem se coloque para baixo; erga a sua cabeça, uma vez que quem está a perder é ele. Valorize-se ainda mais e jamais acredite que você é suficiente;

Se quer lutar pelo seu relacionamento e não terminar, como muitos fazem diante das dificuldades, procure pela ajuda espiritual o quanto antes para resolver essa situação. O que fazer ao descobrir a traição? Não se calar diante de uma traição virtual é importante, para não viver uma mentira. Mesmo que não exista o contacto físico, toda a traição virtual por bate-papo, seja no WhatsApp ou em outras plataformas são, sim, traições e podem fazer mal e sugar toda a energia do seu relacionamento.

Maicon Paiva explica que, caso as pessoas não tomem o devido cuidado, os “likes” das redes sociais podem virar “dislikes” em casa. ”O problema não é o “like”, mas a intenção. Precisa-se fazer a pergunta da reciprocidade: como se sentiria no lugar do outro? O relacionamento é baseado em confiança. A energia precisa ser aplicada em prol do relacionamento, precisa ser cuidado por ambas as partes”.