Além do corpo, o couro cabeludo também sofre com o ressecamento nas estações mais frias. É sabido que a pele deve ser hidratada com cremes específicos, mas o que fazer com essa região da cabeça? De acordo com a dermatologista Letycia Lopes, a caspa (tipo de dermatite seborreica no couro cabeludo) é uma condição comum que se caracteriza pela descamação da pele, resultando em pequenas partículas brancas ou amareladas.

“Para evitar o problema, é importante lavar o cabelo regularmente com um shampoo anticaspa; evitar banhos muito quentes, optando por água morna ou fria; ao utilizar um condicionador evitar a aplicação no couro cabeludo; evitar coçar o local, pois isso pode piorar a irritação; manter uma rotina regular de cuidados, incluindo a limpeza adequada e a hidratação; e consultar um dermatologista para obter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado, se necessário”, esclarece a especialista que é membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC).

As causas da dermatite seborreica ainda não são totalmente compreendidas, mas alguns fatores podem estar associados à essa condição. “Entre eles, o crescimento excessivo de um fungo chamado Malassezia, o aumento da produção de sebo, a sensibilidade a certos produtos, o clima seco ou frio, a má higiene capilar, pele ou couro cabeludo oleosos e até o estresse emocional”, comenta.

A dermatite seborreica pode afetar áreas onde há maior produção de sebo, como a parte superior da cabeça, a testa, as sobrancelhas, a parte de trás das orelhas e a região ao redor do nariz. O frio pode piorar a condição devido a alguns fatores. O clima geralmente leva a uma diminuição na umidade do ar, o que pode ressecar o couro cabeludo e levar à descamação da pele. “Além disso, o uso de chapéus ou gorros abafam a região e aumentam a oleosidade, favorecendo o crescimento do fungo Malassezia”, esclarece a médica.

Os sintomas desta condição incluem uma descamação visível, coceira da região afetada, vermelhidão, irritação, sensação de queimação, flocos brancos ou amarelados no cabelo e nas roupas. A dermatologista faz um alerta sobre alguns mitos que prejudicam a saúde do couro cabeludo. "Lavar os cabelos diariamente não provoca o surgimento de dermatite seborreica, pelo contrário, a falta de higiene que pode estimular o problema. O outro é sobre a qualidade dos fios: alguns acreditam que tipos de cabelos são mais propensos a ter caspa, porém, lisos, crespos e cacheados têm a mesma probabilidade", ensina.