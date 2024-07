Que o tempo seco não é bom para a saúde muita gente sabe. Contudo, a diminuição da umidade comumente vem acompanhada de outro vilão o aumento vertiginoso no número de queimadas. Apenas em Minas Gerais, os primeiros meses de 2024 já superaram a média de incêndios florestais do mesmo período nos últimos dois anos.





A pneumologista e broncoscopista da Hapvida NotreDame Intermédica, Bianca Fidelix Espindula, faz um alerta para o risco de inalar a fumaça de incêndios, algo comum para comunidades que vivem próximas a áreas vulneráveis às queimadas. “A fumaça é uma mistura de gases com partículas finas que podem causar sintomas desde irritação nos olhos, nariz e garganta, até tosse seca. Ela também pode causar dor de cabeça, tontura e náusea devido à inalação de substâncias tóxicas como monóxido de carbono, entre outras”, explica a médica.

Os perigos da exposição à fumaça são ainda mais prejudiciais para pessoas com doenças respiratórias preexistentes. “Em casos de asma ou bronquite , a inalação de partículas finas pode desencadear crises de asma e dificuldades respiratórias. Já em ocasiões mais severas, a exposição prolongada à fumaça pode propiciar infecções pulmonares e aumentar, significativamente, o risco de doenças respiratórias crônicas”, enfatiza.A especialista pontua que pacientes com condições respiratórias, como pneumonia, rinite alérgica ou tuberculose, têm um problema maior. “Para alguém com pneumonia, por exemplo, inalar fumaça pode agravar a inflamação dos pulmões, piorar a dificuldade respiratória e até levar à necessidade de hospitalização. Em todos esses casos, a recomendação é evitar completamente a exposição à fumaça. É essencial que essas pessoas tomem todas as medidas preventivas possíveis para proteger sua saúde durante os períodos de queimadas”, ressalta Bianca.

Como a exposição à fumaça pode ser evitada?





De acordo com a médica, a primeira recomendação é procurar permanecer em ambientes fechados, mas que possuam boa ventilação. “Isto é, para aqueles que habitam próximo a pontos críticos de queimadas, o ideal é fechar todas as janelas e portas para impedir a entrada de fumaça e utilizar purificadores de ar. Aparelhos de ar condicionado com filtros de ar também podem ajudar a manter o ambiente interno mais seguro”, explica.





Na hora de sair de casa, vale lembrar daquela aliada no período pandêmico: as máscaras de proteção respiratória, como as do tipo N95, que filtram as partículas finas presentes na fumaça. Bianca lembra ainda a importância da hidratação. “A água ajuda a manter as vias aéreas úmidas e facilita a eliminação de toxinas”, afirma.

É importante a população se atentar às orientações das autoridades locais, especialmente em relação a recomendações sobre segurança e possíveis evacuações. E, para aqueles que apresentarem sintomas respiratórios, é essencial procurar assistência médica com rapidez.