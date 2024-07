O chocolate é um dos doces mais apreciados no Brasil, com 83% dos brasileiros comprando o produto em 2020. Além de ser delicioso, ele tem uma forte função emocional ao estimular a produção de serotonina e aumentar as betaendorfinas, proporcionando uma sensação de satisfação. No entanto, muitas pessoas se perguntam: o chocolate é inimigo ou aliado da saúde bucal?





Para responder a essa pergunta, conversamos com o cirurgião-dentista Marcos Laboissiere, CEO da Ilo Odontologia em Brasília. De acordo com o especialista, o chocolate não precisa ser eliminado da dieta, mas o consumo excessivo pode, sim, trazer malefícios para os dentes.





"Comer chocolate em si não é prejudicial, mas a quantidade e a frequência com que ele é consumido são fatores importantes a serem considerados," afirma Marcos Laboissiere. "O açúcar presente no chocolate, quando permanece na boca por muito tempo, fermenta e se torna ácido, desgastando o esmalte dos dentes."

CUIDADOS





O chocolate meio amargo é a melhor opção para quem não quer abrir mão do doce, mas busca cuidar da saúde bucal. "O chocolate meio amargo, além de saboroso, traz diversos benefícios, como melhorar o metabolismo, estabilizar os níveis de glicose, melhorar os níveis de colesterol e ser rico em antioxidantes," destaca Laboissiere. "Mas é importante lembrar que esses benefícios só são percebidos quando o consumo é moderado." Para minimizar os riscos do consumo de chocolate à saúde bucal, Marcos Laboissiere recomenda algumas práticas simples:







Consumo Após Refeições: "O ideal é consumir doces após as refeições, pois isso facilita a higienização logo em seguida, evitando que resíduos permaneçam nos dentes," aconselha o dentista.







Higiene Oral Adequada: Escovar os dentes logo após o consumo de chocolate é fundamental para remover qualquer resíduo de açúcar que possa causar cáries.







Consultas Regulares ao Dentista: Manter uma rotina de visitas ao dentista a cada seis meses é crucial para prevenir problemas dentários. "Somente um profissional capacitado pode fazer diagnósticos e prescrever tratamentos adequados," ressalta Laboissiere.





Estudos indicam que o chocolate, especialmente o meio amargo, pode até oferecer benefícios para a saúde bucal. Com menos açúcar e mais antioxidantes, ele pode ajudar a combater as bactérias na boca. "O chocolate é menos prejudicial para os dentes do que outros doces, pois é menos propenso a ficar preso nos dentes e causar cáries," explica o cirurgião-dentista.





Portanto, o chocolate não precisa ser um vilão da saúde bucal. Quando consumido com moderação e acompanhado de uma boa higiene oral, ele pode ser uma parte prazerosa e segura da alimentação. "Moderação é a chave. Aproveite o chocolate, mas sempre com cuidado e atenção à saúde dos seus dentes," conclui Marcos Laboissiere.