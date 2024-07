Segundo a Associação Internacional de Dislexia (IDA), a dislexia afeta 10% da população mundial, o que totaliza mais de 700 milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que mais de 8 milhões convivem com essa condição. A dislexia se manifesta de formas variadas e com intensidades diferentes. Na leitura, há dificuldade em decodificar palavras, resultando em leitura lenta, imprecisa e com falta de fluência. Na escrita, são comuns erros de soletração e ortografia, além de omissões e inversões de letras. Na linguagem oral, ocorrem atrasos no desenvolvimento da fala, dificuldades em formar palavras corretamente e problemas de pronúncia, impactando a clareza e precisão na expressão verbal.





Psicanalista e especialista em reprogramação mental, Elainne Ourives é uma dessas pessoas e conseguiu superar as consequências causadas pelo problema, aplicando técnicas de cocriação da realidade. “Espero que minha história vá além de uma conquista pessoal e ofereça um caminho para outros enfrentarem desafios semelhantes e alcançarem seus sonhos”, diz.





Para ela, compreender que seus pensamentos e emoções influenciam diretamente a realidade foi um divisor de águas. “A lei da atração me ensinou a alinhar minha frequência vibracional com meus objetivos, transformando obstáculos em oportunidades", complementa. Para isso, ela passou a explorar conceitos como o enigmático Efeito Zenão. Quando perguntas como "por que meus sonhos não se realizam?" vêm à tona, o efeito, nomeado em homenagem ao filósofo grego Zenão, explica como a constante preocupação e mudança de foco podem interromper o processo de cocriação dos sonhos.





O pensador conhecido por seus paradoxos nunca imaginou que suas ideias seriam aplicadas ao processo de cocriação. Mas, para esclarecer isso, é essencial entender a natureza da energia. “Tudo no universo, incluindo nós mesmos, é composto de energia. E como a energia assume forma física? Através dos átomos, que são moldados pelos nossos pensamentos e emoções”, explica Elainne.





A frequência vibracional é ajustada pelas emoções dos indivíduos. Considerando esse contexto, emoções positivas como amor e gratidão emitem vibrações altas, conforme a escala da consciência de Hawkins. Quando interrompe-se o processo de cocriação com dúvidas e ansiedade, é acionado o Efeito Zenão, que desfaz o alinhamento atômico necessário para a realização dos desejos.





"Ao pensar no seu sonho, sinta a emoção como se ela já fosse realidade. A confiança no processo e a manutenção de uma alta frequência vibracional são cruciais para a materialização dos sonhos", aconselha. Ela usa ainda uma metáfora poderosa para ilustrar: "imagine que você plantou uma semente. Cavá-la constantemente para verificar seu crescimento apenas atrasa seu desenvolvimento. Da mesma forma, a ansiedade pode interromper a cocriação da realidade desejada".