Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na publicação mais recente da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2019, as mulheres procuram mais os serviços médicos do que os homens. Enquanto isso, o câncer de próstata é o que mais mata homens no Brasil, sendo a causa de quase 30% dos óbitos masculinos, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Isso sem falar nas demais doenças.

Aproveitando o Dia do Homem, celebrado nesta segunda-feira, 15 de julho, o urologista Rodrigo Lima listou alguns procedimentos que não devem ficar de fora de um check-up, além dos problemas de saúde que mais afetam os homens, da infância à terceira idade. “Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e responsabilidade. Realizar os exames preventivos é o primeiro passo para uma vida longa e saudável”, alerta. Principais problemas De acordo com Rodrigo, durante a infância, é essencial que os meninos realizem consultas regulares. “Problemas como fimose, malformações da via urinária e genital, e a ausência de descida do testículo para a bolsa testicular são comuns. Muitas vezes, as crianças visitam o pediatra, mas após perderem o acompanhamento, ficam sem um médico que cuide especificamente desses problemas”, diz. Portanto, é recomendável que os meninos tenham um urologista para realizar um acompanhamento contínuo. Já na adolescência e na juventude adulta, há uma maior frequência de infecções sexualmente transmissíveis. “Além disso, o câncer de testículo é mais comum entre 15 e 35 anos e novamente entre 55 e 60 anos. A formação de cálculos renais também é frequente entre 20 e 40 anos. Dessa forma, é vital que jovens adultos mantenham consultas regulares com um urologista”, ressalta o urologista. Com o envelhecimento, a saúde masculina enfrenta novos desafios. A andropausa, caracterizada pela queda dos níveis de testosterona, é uma preocupação comum. Rodrigo destaca que o crescimento benigno da próstata, câncer de próstata e tumores renais também são prevalentes. Assim, exames regulares se tornam ainda mais cruciais nessa fase da vida. Rodrigo lista alguns exames essenciais para os homens, confira: Ultrassonografia de próstata, rins e vias urinárias “Este exame ajuda a detectar alterações como o crescimento benigno da próstata, tumores na próstata e bexiga, além de cálculos urinários. É um procedimento não invasivo e fundamental para avaliar a saúde do sistema urinário masculino.” PSA Total “O antígeno prostático específico (PSA) é um marcador sanguíneo que avalia a saúde da próstata. Níveis elevados de PSA podem indicar inflamações, crescimento benigno e, principalmente, câncer de próstata. Homens com mais de 50 anos devem realizar este exame anualmente.” Exame de toque retal Embora muitos homens relutem em realizar este exame, ele é essencial. "Cerca de 10-15% dos tumores malignos da próstata não afetam os níveis de PSA e só são detectáveis pelo exame de toque retal. Homens com mais de 50 anos devem fazer o PSA e o toque retal anualmente. Aqueles com fatores de risco (obesidade, negros e histórico familiar de câncer de próstata) devem iniciar essa avaliação aos 45 anos.” O especialista enfatiza a importância de os homens realizarem consultas regulares em várias etapas da vida. "É crucial que meninos, adolescentes e adultos jovens tenham um médico para chamar de seu, e recomendamos que seja um urologista. Após os 30 anos, todos os homens devem fazer check-ups gerais e começar a se preocupar com a avaliação prostática", destaca o especialista.