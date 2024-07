O mexicano Adrián Olivares, ex-integrante do grupo Menudo, morreu na última terça-feira (9), aos 48 anos de idade, em razão de complicações causadas pela doença de Crohn.

A condição é autoimune, ou seja, parte de um ataque do próprio sistema imunológico da pessoa, e gera alterações crônicas no intestino. Não tem cura, mas existe tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente.

O tratamento é, sobretudo, medicamentoso, via oral ou injetável, a depender da apresentação da doença, segundo o proctologista Alexandre Nishimura. Entretanto, em alguns casos com complicações, há necessidade de intervenção cirúrgica.

O Sistema Único de Saúde (SUS) fornece alguns medicamentos, como ustequinumabe, azatioprina e metotrexato, para o tratamento da doença sob orientação médica.

Além disso, o quadro sintomático pode demorar de dois a três anos para aparecer. Por isso, é importante fazer exames de sangue, raio-x e endoscopia regularmente, para evitar o diagnóstico tardio.

Alguns dos sintomas mais comuns são:

Cólicas abdominais

Sangue nas fezes

Perda de peso e de apetite

Diarreia crônica com muco e sangue

Anemia

Recomendações alimentares

De acordo com Alexandre, a recomendação alimentar básica aos portadores de doenças inflamatórias intestinais é manter uma dieta isenta de alimentos pró-inflamatórios, tais como açúcares, embutidos, ultraprocessados, bebidas alcoólicas, cigarro, entre outros.

Apesar da doença não ter uma causa definida, uma vez que envolve fatores genéticos, esses componentes atuam como fatores de risco.

O especialista também recomenda atividades físicas para melhorar a qualidade de vida de quem tem doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn.