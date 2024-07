O tempo frio e a baixaumidade relativa do ar levantam o alerta para certos cuidados diários com a saúde e coma pele. Tão importante quanto cuidar de todo o corpo, a região pélvica também merece alguns cuidados especiais.

A fisioterapeuta Marcela Freitas, especializada em reabilitação peniana e vulvovaginal e consultora da A Sós, explica que o frio pode interferir na região pélvica. “O clima mais frio pode causar contrações musculares involuntárias, o que pode levar a uma sensação de rigidez e desconforto na área. Além disso, a circulação sanguínea pode ser afetada, resultando em uma menor oxigenação dos tecidos locais, o que pode agravardores pélvicas preexistentes ou desencadear novas”, comenta.

A previsão do tempo para este mês e agosto nas regiões Sudeste e Sul do país é que o clima permaneça seco, sem chuvas, o que, mesmo com o clima mais ameno, nem muito frio e nem muito quente, necessita de atenção com a hidratação, tanto com a ingestão de líquidos, quanto em manter as áreas do corpo protegidas. “O ressecamento pode provocar fissuras na pele, favorecendo o crescimento de fungos. A diminuição da circulação local também impacta negativamente o relaxamento dos músculos pélvicos, o que dificulta a manutenção de relações sexuais com penetração”, enfatiza a especialista.

A recomendação da especialista é a utilização de dermocosméticos ginecologicamente testados e aprovados, que promovam a saúde e a funcionalidade íntima. Esses produtos são formulados para respeitar a delicadeza da região íntima e auxiliar na manutenção de uma pele saudável, além de prevenir infecções e outros desconfortos causados pelo tempo seco e frio.

Para Marcela Freitas é importante ter atenção especial à saúde íntima, pois a água quente do banho pode ser prejudicial para a hidratação e os cuidados da região. Abaixo ela listou alguns produtos essenciais para manter a pele e a área íntima saudáveis.

Sabonete íntimo: deve conter princípios antifúngicos, hidratantes e cicatrizantes, sendo de uso diário para promover o equilíbrio do pH e evitar irritações e coceiras.





Espuma de higiene íntima: ideal para os dias em que se passa muito tempo fora decasa, com roupas pesadas e abafadas, permitindo uma higiene rápida durante o trabalho, especialmente para quem sofre de alterações fúngicas recorrentes.

Lubrificante e hidratante íntimo: essenciais para uso diário, ajudando a manter a região íntima hidratada e prevenindo o ressecamento causado pelo clima.

Argila antisséptica e óleo essencial de melaleuca: para mulheres que sofrem de alterações fúngicas recorrentes, a aplicação desses produtos na calcinha pode ajudar a prevenir infecções.

Vibrador com função de massageador e estimulador de circulação local: escolher um vibrador com essas funções pode potencializar os cuidados com a saúde íntima.

A especialista lembra da importância de estar em dia com os exames ginecológicos e, caso necessário, consultar um médico ou fisioterapeuta pélvico para melhores esclarecimentos e orientações específicas.