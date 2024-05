A atriz Ingrid Guimarães aproveitou o sucesso da trilogia do filme “De pernas pro ar”, em que ela interpreta uma executiva do ramo de brinquedos sexuais (sex toys), para lançar “Magid Rabbit”, seu próprio vibrador.

O vibrador promete que a mulher tenha um orgasmo em três minutos. Entre as funções, o produto age como um sugador, vibrador e estimulador sexual - tudo ao mesmo tempo.

Fato é que Ingrid Guimarães sempre se disse uma apaixonada por vibradores e defende a necessidade do autoconhecimento e da busca pelo prazer feminino. “Eu virei uma referência nesse assunto por causa do filme. As pessoas sempre me pedem indicação de vibradores. E como conheci muitos modelos, me veio o desejo de ter o meu”, explica a atriz.

A criação do Magic Rabbit se baseou no sentido literal do nome: um mundo em que os coelhos possuem habilidades extraordinárias - capazes de conceder desejos, transformar a realidade ao seu redor ou até mesmo viajar no tempo. O novo ‘toy’ seria uma fonte de maravilhas e surpresas, capaz de realizar feitos impossíveis e transformar os sonhos em realidade, um mundo em que as mulheres tenham acesso a todo o seu “potencial orgástico”.

A atriz explica que o vibrador age em três frentes. “Quis fazer algo que conseguisse atender vários tipos de prazer. O corpo da mulher é complexo e nem sempre queremos a mesma coisa. Ele tem um sugador com sete vibrações; a língua, que estimula com várias intensidades; e as orelhas que vibram”, acrescenta.

Para que o negócio desse certo, Ingrid Guimarães fez uma parceria com a A Sós - empresa de consultoria e de comercialização de produtos sensuais - desde a gravação do primeiro filme “De pernas pro ar”. Para chegar ao produto final, a atriz participou de todas as etapas do processo: da criação do nome, passando pelo design, até a definição das funcionalidades e testes.

Segundo a gerente de Relacionamento e Comunidades da A Sós, Juliana Tardelli, foi um longo processo para chegar no resultado. “Foi mais de um ano de desenvolvimento, ‘brainstorms’, testes e produção. Juntas, pensamos em tudo, nos mínimos detalhes, para oferecer as melhores experiências”, comenta.

O formato dele é discreto e a mulher pode deixá-lo onde quiser, sem precisar esconder o produto. “O tamanho é perfeito para levar na bolsa”, disse a atriz.





SEXUALIDADE DA MULHER

O uso de vibradores pelas mulheres é um assunto que ganhou destaque nos últimos anos, à medida que a sociedade evoluiu no que se refere à compreensão e aceitação da sexualidade feminina. Não são apenas brinquedos sexuais, mas ferramentas poderosas de autoexploração, prazer e empoderamento.

“Quando a mulher compra um vibrador, está em busca de autoconhecimento, de aceitação do próprio corpo e da busca de um prazer, que muitas vezes ela não conhece. É um passo importante na libertação feminina”, afirma Ingrid Guimarães.

Claro que o uso de vibradores não substitui a intimidade com a parceria, mas pode complementar e enriquecer a vida sexual de uma pessoa. Para a atriz, alguns homens ainda se sentem ameaçados. “O que é uma pena, porque o ‘toy’ só vem para somar no sexo e ajuda no prazer da mulher, o que consequentemente melhora parra o relacionamento a dois”.

“Quando estreamos o filme há 10 anos, não se falava de vibrador abertamente. O orgasmo feminino era e ainda é um tabu. Em contrapartida, o do homem é mostrado com tranquilidade. O que tem que acontecer é a gente normalizar cada vez mais este assunto. Quanto mais se fala sobre isso, mais quebramos tabus”, conclui Ingrid Guimarães.