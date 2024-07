Em meio à correria do dia a dia, encontrar tempo para cuidar da saúde pode parecer impossível. Mas a boa notícia é que você não precisa ir a uma academia para começar a perder peso e melhorar a forma física. Com exercícios simples e eficazes que utilizam apenas o peso do corpo, é possível transformar qualquer espaço da sua casa em uma academia pessoal.

Essa abordagem prática e econômica oferece flexibilidade e se adapta perfeitamente às necessidades individuais, permitindo treinos eficientes e resultados visíveis e, com mais uma vantagem, a metodologia é comprovada pela ciência.

Segundo o educador físico, personal trainner e especialista em musculação, emagrecimento e saúde da mulher, Maurício Flávio dos Santos Júnior, a comprovação vem da fisiologia do exercício, que estuda como o corpo responde e se adapta ao esforço físico.

“Quando praticamos exercícios, nosso corpo passa por várias mudanças fisiológicas que podem ajudar na perda de peso e na melhora da saúde geral. Durante a atividade física, os músculos consomem mais energia, aumentando a demanda por oxigênio e nutrientes. Esse aumento de demanda faz com que o coração bata mais rápido, os pulmões trabalhem mais intensamente e o metabolismo acelere para fornecer a energia necessária. Por isso, exercícios como agachamentos, flexões e pranchas, que utilizam apenas o peso corporal, são eficazes para elevar a taxa metabólica", explica o educador físico.

Também de acordo com Maurício, ao manter o metabolismo acelerado, mesmo após o término do exercício, o corpo continua queimando calorias em um processo conhecido como "excesso de consumo de oxigênio pós-exercício" (EPOC). “Esse efeito é particularmente forte em exercícios que envolvem alta intensidade ou intervalos menores de recuperação, onde o corpo precisa trabalhar mais para se recuperar, resultando em uma maior queima de calorias ao longo do dia”, afirma.





Além disso, a prática regular de exercícios ajuda a aumentar a massa muscular. “Músculos são metabolicamente mais ativos que gordura, o que significa que quanto mais músculos você tem, mais calorias você queima, mesmo em repouso. Esse aumento na massa muscular contribui significativamente para a perda de peso e a manutenção de um metabolismo saudável”.





Por isso, segundo Maurício, a importância de incorporar treinos que aumentem e mantenham o metabolismo acelerado pode ser uma estratégia eficaz para perder peso. Exercícios simples e regulares que usam o peso corporal não só melhoram a aptidão física, mas também mantêm um dispêndio energético de forma eficiente, ajudando a alcançar e manter um peso saudável.





Método FIE (Fast, Intense and Extreme)





O educador físico desenvolveu um método que recebeu o nome de FIE (Fast, Intense, and Extreme), que em português significa: Rápido, Intenso e Extremo e reúne oito módulos com exercícios que podem ser praticados em 15 minutos, sem precisar ir para a academia e com utensílios que temos em casa. O método tem como objetivo o emagrecimento de até oito quilos, em oito semanas, seguindo um protocolo de exercícios, que utiliza o peso do próprio corpo, e que devem ser praticados três vezes por semana (no mínimo).





Exercícios que podem ser praticados em casa, usando o peso do corpo:





1 .Agachamento

2 .Polichinelo

3.Pular corda (corda imaginária)

4.Abdominais com inúmeras variações