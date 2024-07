Comumente usado por atletas em busca de maximização dos resultados da prática esportiva, a proteína concentrada, comumente chamada de whey protein (traduzido como proteína de soro), começou a se popularizar em meados das décadas de 1980 e 1990 em razão de estudos científicos que demonstraram os benefícios do consumo dessa proteína na melhoria do desempenho, aumento da massa muscular e promoção da recuperação pós-atividade física.





Seu aumento também se deu pela popularização de esportes de resistência e pelo surgimento do conceito “fitness", o que ocasionou uma busca por suplementos que proporcionassem melhor eficiência nessas atividades. Todos esses fatores contribuíram para a expansão do mercado de suplementos em geral.

Quase meio século depois, a suplementação proteica pode ser utilizada por diversas faixas etárias e em situações variadas, como:





Perda de peso: auxilia na saciedade e preservação da massa magra

Idosos: prevenção da sarcopenia (perda progressiva da massa muscular), manutenção e recuperação muscular

Vegetarianos: complementação da ingestão de proteína

Indivíduos em período pré ou pós-cirúrgico

Manutenção geral da saúde, incluindo a função imunológica



De olho na tabela





Sua praticidade também é um dos motivos para a rápida adesão ao produto, uma vez que não requer nenhum tipo de preparo complexo. “Porém, é necessário observar a composição desses produtos, que podem incluir alto teor de açúcar, aditivos e conservantes em alguns produtos do mercado”, recomenda Sandra Regina Oliveira Garcia, nutricionista da Soldiers Nutrition.





Leia também: Longevidade: 5 suplementos indicados para quem tem mais de 40 anos

A especialista enumera alguns cuidados na hora de comprar o whey protein. Confira:





Analise a tabela nutricional e a lista de ingredientes Verifique o teor de gorduras saturadas, açúcares adicionados e sódio, preferindo opções com valores mais baixos desses nutrientes Priorize produtos com maior teor de proteína e fibras, pois são fundamentais para complementar a suplementação com uma alimentação saudável





Para além disso, é essencial que um profissional de saúde seja previamente consultado para que haja a orientação individualizada e específica com base no estado de saúde e objetivos do indivíduo. “Os benefícios do whey protein relacionados à estética corporal serão garantidos quando consumido como parte de uma dieta equilibrada e combinada com exercícios físicos regulares”, complementa Sandra.

* Estagiária sob supervião da editora Ellen Cristie