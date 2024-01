Mudanças de hábitos, alimentação equilibrada, boa suplementação, cuidados com pele e cabelo e prática regular de exercícios físicos, por exemplo, são ações que promovem um envelhecimento mais leve e saudável

À medida que se envelhece, ocorre o chamado declínio muscular. O processo de perda de massa se inicia aos 30 anos e, com o passar do tempo, a tendência é de mais queda. Com a chegada dos 40 anos, o metabolismo e a taxa de hormônios já não são mais os mesmos."A prática regular de atividade física, principalmente a musculação, é essencial para manter a força e preservar a saúde física e mental. Tomar alguns suplementos e inserir bons alimentos na dieta também auxiliam nesse processo", destaca Phillip Ji, co-CEO da Orient Mix, empresa de fitoterápicos.

Alimentação

Frutas, verduras, cereais integrais e leguminosas devem estar presentes no cardápio alimentar. Ovos, carnes magras, proteína vegetal, peixes e castanhas são algumas opções interessantes que combatem o envelhecimento. Manga, espinafre, couve, goiaba e laranja também são excelentes fontes de antioxidantes e atuam contra a formação de radicais livres, moléculas que estão em constante formação no corpo e que, em desequilíbrio, podem ser extremamente prejudiciais à saúde.

Suplementação

Depois dos 40 anos, os principais suplementos que se consagram bons aliados são:

Ginkgo Biloba: a planta de origem chinesa auxilia na memória, concentração, função cognitiva, no alívio de enxaquecas e no combate ao envelhecimento.

a planta de origem chinesa auxilia na memória, concentração, função cognitiva, no alívio de enxaquecas e no combate ao envelhecimento. Colágeno: contribui para a manutenção do cabelo e da pele.

contribui para a manutenção do cabelo e da pele. Ômega 3: atua em funções importantes do organismo, protege dos danos causados pelos radicais livres e melhora o desempenho mental e físico.

atua em funções importantes do organismo, protege dos danos causados pelos radicais livres e melhora o desempenho mental e físico. Coenzima Q10: favorece o bom funcionamento do metabolismo e o combate ao envelhecimento.

favorece o bom funcionamento do metabolismo e o combate ao envelhecimento. Magnésio: alivia dores musculares, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a evitar a osteoporose.

Importante reforçar o uso de qualquer item sob orientação de médicos e nutricionistas.

Envelhecer com saúde

Mudanças de hábitos, alimentação equilibrada, boa suplementação, cuidados com pele e cabelo e prática regular de exercícios físicos, por exemplo, são ações que promovem um envelhecimento mais leve e saudável. Pensar mais a respeito desse processo natural e investir em cuidados especiais podem ajudar a aproveitar essa fase com mais qualidade de vida, disposição e alegria.