Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que a infertilidade atinge 17,5% da população adulta (cerca de uma a cada seis pessoas) em todo o mundo. No Brasil, cerca de oito milhões de pessoas podem ser inférteis. A doença pode ser caracterizada pela dificuldade do homem, da mulher ou de ambos em conseguir a tão sonhada gestação.

Segundo Júnea Chagas, ginecologista do Hermes Pardini, marca do Grupo Fleury, um casal é considerado infértil quando, após 12 meses de relações sexuais frequentes e regulares, sem nenhum tipo de contracepção, não consegue a gestação. Estudos da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (Sbra) mostram que cerca de 30% das causas de infertilidade estão relacionadas a fatores femininos e 30% estão associadas à causa masculina. Outros 40% estão ligados à infertilidade combinada do casal.



“Estatisticamente, as causas da infertilidade podem ser igualmente femininas ou masculinas, o que varia são as predisposições genéticas, idade biológica e fatores externos que podem ter causado a incapacidade de ter filhos. Tradicionalmente a mulher acaba sendo mais bem avaliada que o homem referente as causas de infertilidade, muito por questão cultural de cuidado à saúde, por isso temos a sensação de que os problemas reprodutivos residem mais frequentemente no sexo feminino”, explica a ginecologista.

Para as mulheres, as principais causas da infertilidade podem ser:

Síndrome dos ovários policísticos Endometriose Problemas nas trompas uterinas Avanço da idade

Já para os homens, as causas estão relacionadas à:

Baixa produção de espermatozoides Alterações devido a varizes nos testículos (varicocele) Obesidade Tabagismo Uso de anabolizantes

“O diagnóstico de infertilidade não é uma sentença. Quanto antes as causas forem investigadas, mais chances existem de realizar o sonho da gravidez”, tranquiliza Júnea.

Exames

A investigação deve começar pelo agendamento de consulta com um especialista em reprodução humana. No primeiro momento, é feita a avaliação do histórico dos pacientes e realizado o exame físico. Exames complementares são solicitados para diagnosticar a causa da infertilidade. “Com os resultados dos exames é possível saber a causa da infertilidade e indicar o melhor tratamento, que pode ser desde a mudança de estilo de vida, cirurgia de correção de varicocele, cirurgia de endometriose, tratamentos hormonais, coito programado, inseminação artificial, fertilização in vitro, entre outros”.



O coito programado se caracteriza pela indução da ovulação da mulher para que se programe a relação sexual para o momento mais adequado

se caracteriza pela indução da ovulação da mulher para que se programe a relação sexual para o momento mais adequado Já a inseminação intrauterina acontece quando o homem colhe o sêmen em uma clínica de reprodução assistida e esses espermatozoides são preparados, concentrados e injetados direto no útero da mulher

acontece quando o homem colhe o sêmen em uma clínica de reprodução assistida e esses espermatozoides são preparados, concentrados e injetados direto no útero da mulher A fertilização in vitro (FIV) é uma técnica com maior complexidade, pois consiste na retirada dos óvulos por uma punção transvaginal dos ovários, fertilizados pelos espermatozoides para a formação dos embriões e cultivados no laboratório até serem congelados para uso futuro ou transferidos para a cavidade uterina para seguir com o seu desenvolvimento

Os principais exames solicitados pelos médicos especialistas em reprodução humana para investigar as causas da infertilidade são: