A menopausa, fase natural da vida feminina, é marcada por profundas mudanças hormonais, especialmente pela queda dos níveis de estrogênio. Essas transformações não afetam apenas o ciclo menstrual, mas também provocam alterações visíveis na pele, no cabelo e nas unhas. Segundo a médica, especialista em dermatologia, Fernanda Cassain, entender essas mudanças é fundamental para adotar cuidados e tratamentos que ajudem a preservar a saúde e a aparência.





Com a redução dos hormônios femininos, a pele é uma das primeiras a sentir os efeitos. "A perda de colágeno e elastina acelera o envelhecimento da pele, que se torna mais fina e propensa à flacidez", explica Fernanda. Além disso, a diminuição da oleosidade natural resulta em uma pele mais seca e áspera, favorecendo o surgimento de rugas e linhas finas, especialmente ao redor dos olhos e boca. Outro problema comum é o aparecimento de manchas escuras, conhecidas como hiperpigmentação, em áreas expostas ao sol.





Para lidar com esses sintomas, a médica recomenda o uso de cremes hidratantes ricos em ceramidas e ácido hialurônico, que ajudam a manter a pele hidratada e com aparência mais saudável. Ela também destaca a importância de tratamentos com retinóides e vitamina C para estimular a produção de colágeno, suavizando as rugas. "Procedimentos dermatológicos como laser, radiofrequência e preenchimentos, podem ser eficazes para restaurar a firmeza da pele e atenuar os sinais de envelhecimento", acrescenta Fernanda. Em alguns casos, a terapia de reposição hormonal (TRH) pode ser indicada para melhorar a qualidade da pele, além de auxiliar em outros sintomas da menopausa.





Outra queixa comum nessa fase é a queda capilar. A diminuição nos níveis de estrogênio aumenta a ação dos hormônios andrógenos, o que provoca o afinamento dos fios e a perda de volume. "O cabelo também pode se tornar mais seco e quebradiço", comenta a médica. Para combater a queda e o ressecamento, a especialista sugere o uso de minoxidil, um medicamento que estimula o crescimento capilar, além de xampus e condicionadores enriquecidos com proteínas e hidratantes. "A suplementação com vitaminas como biotina, zinco e vitamina D também é essencial para fortalecer os fios", aponta.





As unhas, por sua vez, também sofrem com a fragilidade. Durante a menopausa, elas tendem a ficar mais finas e quebradiças, com um crescimento mais lento. "O uso de esmaltes fortalecedores com queratina pode ajudar a reduzir a quebra, além de ser importante manter as unhas e cutículas hidratadas com óleos específicos", orienta a especialista em dermatologia. Suplementos vitamínicos também podem ser indicados para melhorar a saúde das unhas.





"Embora as mudanças durante a menopausa sejam naturais, a dermatologia oferece uma ampla gama de soluções para amenizar esses impactos. Consultar um dermatologista é fundamental para personalizar os tratamentos e garantir que cada paciente receba os cuidados adequados, mantendo sua autoestima e bem-estar durante essa fase da vida. Com os tratamentos certos, é possível enfrentar os desafios estéticos da menopausa e preservar a saúde da pele, do cabelo e das unhas."

