A terapia por ondas de choque (TOC) tem ganhado popularidade devido aos diversos benefícios para o tratamento de lesões musculoesqueléticas e a recuperação mais rápida. É um dos métodos mais avançados no controle da dor e regeneração de lesões. A tecnologia, amplamente utilizada em reabilitação, é reconhecida pela sua eficiência em tratar condições que antes exigiam abordagens mais invasivas ou de longo prazo.





“A terapia por ondas de choque não é um ‘choque elétrico’, como o nome pode sugerir. Ela utiliza uma energia acústica de alta intensidade para estimular a regeneração dos tecidos lesionados”, explica o fisioterapeuta, diretor da clínica de fisioterapia Arthphysio, Marco Antônio de Araújo. “Os efeitos nos tecidos são impressionantes, promovendo a revascularização e uma série de respostas biológicas que aceleram a recuperação”.





A TOC se destaca por ser um tratamento não invasivo, que dispensa o uso de medicamentos e garante resultados em menos sessões. O fisioterapeuta reforça que a combinação da terapia com um programa de fisioterapia adequado potencializa a recuperação. “Em muitas situações, conseguimos reduzir o tempo de reabilitação significativamente, permitindo que os pacientes retornem às suas atividades cotidianas, como o trabalho ou a prática esportiva, muito mais rápido e sem sintomas”.





O programa de tratamento é personalizado e ajustado de acordo com a avaliação inicial. “Cada caso é único, mas, em geral, recomendamos de três a cinco sessões, com intervalos semanais ou quinzenais, conforme a resposta do paciente”, acrescenta Marco Antônio. Além disso, outras terapias podem ser associadas para acelerar a cura.





Principais indicações da TOC:





- Tendinites e tendinoses (ombro, joelho, tornozelo, etc.)



- Fascite plantar e esporão de calcâneo



- Bursites, epicondilites, capsulite adesiva



- Retardo na consolidação de fraturas



- Disfunção erétil e prostatite



- Neuropatia diabética e cicatrização de feridas crônicas





Os principais benefícios do tratamento são:





1. Aceleração da cicatrização: a terapia estimula a circulação sanguínea e a regeneração dos tecidos, promovendo uma cicatrização mais rápida em lesões como tendinites, fascites plantares e lesões musculares





2. Redução da dor: as ondas de choque ajudam a reduzir a dor ao desativar pontos gatilho nas áreas lesionadas, tornando-a eficaz no tratamento de lesões crônicas e agudas





3. Estimulação de colágeno: o tratamento estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para a saúde dos tecidos conectivos, o que é crucial para a recuperação de lesões ligamentares e tendinosas





4. Recuperação não invasiva: por ser uma terapia não cirúrgica e minimamente invasiva, a terapia por ondas de choque oferece uma alternativa eficaz a tratamentos mais invasivos, como cirurgias, com um tempo de recuperação menor





5. Aumento da mobilidade: com a redução da dor e a recuperação do tecido lesado, os atletas costumam recuperar a mobilidade mais rapidamente, o que é importante para o retorno às atividades esportivas





6. Redução da inflamação: a terapia ajuda a controlar e reduzir processos inflamatórios, o que auxilia em condições como bursites e tendinites



7. Tratamento de lesões crônicas: é especialmente eficaz em lesões crônicas, que normalmente têm uma cicatrização mais lenta e são difíceis de tratar com métodos convencionais