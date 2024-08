A disfunção erétil (DE) é uma condição que afeta milhões de homens em todo o mundo, impactando não apenas a saúde física, mas também a autoestima e a qualidade de vida. Felizmente, os avanços na medicina têm trazido novas esperanças para aqueles que enfrentam esse problema.



O urologista Elizeu B. Neto explica que a disfunção erétil pode ser causada por uma série de fatores, incluindo condições médicas como diabetes e hipertensão, bem como estresse e problemas psicológicos. "A boa notícia é que estamos vendo progressos significativos em várias frentes no tratamento da DE. As novas medicações, por exemplo, estão se mostrando muito eficazes e com menos efeitos colaterais," afirma ele.

Além disso, ele destaca que os avanços nos medicamentos também trazem consequência na vida sexual do indivíduo. "Essas novas drogas permitem uma maior flexibilidade e espontaneidade na vida sexual dos pacientes, o que é um grande avanço em relação às opções mais antigas," complementa.

Estilo de Vida

Estudos mostram que homens que adotam hábitos saudáveis têm uma incidência significativamente menor de disfunção erétil. Por exemplo, uma pesquisa publicada no "Journal of Sexual Medicine" revelou que homens que praticam exercícios físicos regularmente têm um risco 30% menor de desenvolver DE. "Adotar uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, pode melhorar a saúde vascular e a função erétil", enfatiza Elizeu.



O especialista também destaca a importância de evitar o consumo excessivo de álcool e o tabagismo, que são fatores de risco conhecidos para a disfunção erétil. "Estudos indicam que homens que fumam têm até o dobro de chances de desenvolver DE em comparação com não fumantes," acrescenta.

Leia também: Saiba mais sobre os riscos dos estimulantes sexuais



Além disso, a saúde mental é outro aspecto fundamental abordado pelo urologista. Ele destaca a importância de tratar condições como ansiedade e depressão, que muitas vezes estão associadas à disfunção erétil. "A terapia psicológica pode ser extremamente benéfica, ajudando os pacientes a lidar com o estresse e melhorando a qualidade de vida como um todo".



Para aqueles que enfrentam a disfunção erétil, Elizeu reforça a importância de procurar ajuda médica e discutir abertamente os sintomas com um profissional de saúde. "A DE é uma condição tratável, e ninguém precisa sofrer em silêncio. Com os avanços atuais, há muitas opções disponíveis que podem fazer uma diferença significativa na vida dos pacientes".